GM отзывает 140 тысяч электромобилей Chevrolet Bolt из-за риска возгорания

Кампанию по отзыву 140 тысяч электромобилей Chevrolet Bolt в Северной Америке начала автомобильная компания General Motors (GM)

Кампанию по отзыву 140 тысяч электромобилей Chevrolet Bolt в Северной Америке начала автомобильная компания General Motors (GM), 21 декабря сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что будут отозваны электромобили с 2017 по 2023 модельного года.

В компании отметили, что отзыв происходит из-за того, что после аварии при контакте выхлопных газов с преднатяжителем переднего ремня безопасности с волокнами коврового покрытия электромобиль может загореться.

В общей сложности будет отозвано около 120 тыс. электромобилей в США и 20 тыс. автомобилей в Канаде.