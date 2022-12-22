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Новости GM отзывает 140 тысяч электромобилей Chevrolet Bolt из-за риска возгорания

GM отзывает 140 тысяч электромобилей Chevrolet Bolt из-за риска возгорания

Виктория Христова Дек 22, 2022 Новости, Новости Канады, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли Комментарии к записи GM отзывает 140 тысяч электромобилей Chevrolet Bolt из-за риска возгорания отключены 32 Просмотров

Кампанию по отзыву 140 тысяч электромобилей Chevrolet Bolt в Северной Америке начала автомобильная компания General Motors (GM)

Кампанию по отзыву 140 тысяч электромобилей Chevrolet Bolt в Северной Америке начала автомобильная компания General Motors (GM), 21 декабря сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что будут отозваны электромобили с 2017 по 2023 модельного года.

В компании отметили, что отзыв происходит из-за того, что после аварии при контакте выхлопных газов с преднатяжителем переднего ремня безопасности с волокнами коврового покрытия электромобиль может загореться.

В общей сложности будет отозвано около 120 тыс. электромобилей в США и 20 тыс. автомобилей в Канаде.

 

 

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