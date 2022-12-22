Инфляция в Канаде в ноябре замедлилась до 6,8%

Потребительские цены в Канаде (индекс CPI) в ноябре 2022 года выросли на 6,8% в годовом выражении после роста на 6,9% в октябре, свидетельствуют данные Статистического управления страны

Потребительские цены в Канаде (индекс CPI) в ноябре 2022 года выросли на 6,8% в годовом выражении после роста на 6,9% в октябре, свидетельствуют данные Статистического управления страны. По сравнению с предыдущим месяцем цены в Канаде выросли на 0,1%.

Небольшое замедление инфляции связано в основном со снижением цен на бензин в ноябре.

Без учета энергоносителей годовая инфляция составила 5,4% после 5,3% месяцем ранее.

Цены на продукты питания выросли на 1,2% за ноябрь и на 10,3% – в годовом выражении. Одежда и обувь подешевели на 0,4% за месяц и подорожали на 0,4% за год. Расходы на транспорт понизились на 0,9% за месяц и повысились на 8,5% в годовом выражении. Цены на жилье увеличились на 0,6% и на 7,2%, соответственно. Цены на бензин снизились на 3,6% за ноябрь и выросли на 13,7% – за год.

Банк Канады ожидает, что инфляция в стране замедлится до 3% к концу следующего года и достигнет 2-процентного целевого показателя к концу 2024 года.