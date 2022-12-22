Активисты коренных народов США призвали зрителей бойкотировать фильм «Аватар: Путь воды»

Режиссера Джеймса Кэмерона обвинили в культурном присвоении из-за фильма “Аватар: Путь воды”. Активисты из различных организаций коренных народов США считают фильм расистским

Режиссера Джеймса Кэмерона обвинили в культурном присвоении из-за фильма “Аватар: Путь воды”. Активисты из различных организаций коренных народов США считают фильм расистским. Художница из племени навахо и сопредседатель организации “Гордость коренных народов” (Indigenous Pride Los Angeles) Юэ Бегай осудила фильм в социальных сетях и призвала потенциальных зрителей не посещать кинотеатр.

“Присоединяйтесь к коренным жителям и туземцам по всему миру в бойкоте этого ужасного и расистского фильма”, – сообщила активистка.

Ее сообщение получило более 46 000 лайков. Активистка подчеркнула, что режиссер “присвоил” традиции коренных американцев, чтобы удовлетворить комплекс спасителя, который является белым. По ее мнению, синие лица главных героев – это расистская карикатура на кожу коренного населения. Более того, ни один из многочисленных индейцев так и не получил роль в фильме. Бегай также обратилась к самому Кэмерону. Она призвала его перестать позиционировать себя как защитника коренного населения и нанять на работу представителей коренных народов.

Бегей напомнила о заявлении, которое Кэмерон сделал в 2010 году для The Guardian, когда он выступил против строительства плотины гидроэлектростанции Белу-Монте в Амазонке, что привело к перемещению племени лакота-сиу.

Кэмерон тогда сказал, что конфликт вдохновил его на написание оригинального “Аватара”. “Это было движущей силой для меня при написании “Аватара” – я не мог не думать, что если бы у племени лакота сиу было временное окно, и они могли видеть будущее с самым высоким уровнем самоубийств в стране, поскольку они были безнадежны и представляли собой тупиковое общество – а именно это сейчас и происходит, – они боролись бы намного упорнее ”, – добавил он.

Бегей отметила, что культуры коренных народов были присвоены вредным образом, чтобы удовлетворить какой-то комплекс белого человека-спасителя и воскликнула в своем обращении: “Больше никаких голубых лиц! Народ лакота силен!”.

“Всегда было очевидно, что Кэмерон наживался на присвоении и белом спасителе. ‘Они бы сражались сильнее’. Иди пинай камни, Кэмерон”, – написал один из пользователей.

“Кэмерон! Избавься от этого комплекса спасителя, приятель. И все, пожалуйста, идите смотреть настоящий туземный фильм, а не этот плохо присвоенный голубой мусор”, – посоветовал другой комментатор.