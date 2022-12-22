Рынок недвижимости в Квебеке в 2023 году замедлится

В 2023 году ожидается спад на рынке жилой недвижимости Квебека.

В 2023 году ожидается спад на рынке жилой недвижимости Квебека.

По крайней мере, таковы прогнозы профессиональной ассоциации брокеров по недвижимости Квебека (APCIQ), которая во вторник обнародовала свои итоги за год, а также свои прогнозы на следующие 12 месяцев.

Таким образом, прогнозируется снижение продаж на 9% по всей провинции. Это «вдвое меньший ” показатель, чем в 2022 году, когда было достигнуто «историческое снижение» на 20%. Эти условия будут выгодны продавцам, утверждает APCIQ, который оценивает, что в прошлом году в Квебеке было продано в общей сложности 88 000 единиц недвижимости.

«Таким образом, рынок вступает в фазу более заметного спада, но его возвращение к более сбалансированным условиям между покупателями и продавцами происходит очень постепенно», – говорит Чарльз Брант, директор Службы анализа рынка APCIQ.

Инфляционный фон, который «подрывает доверие и покупательную способность домохозяйств”, частично объясняет прогнозы ассоциации, которая также не ожидает массового возвращения объектов недвижимости на рынок.

2022 год был «поворотным» периодом, заявляет ассоциация, которая утверждает, что во всех категориях недвижимости наблюдался рост. Однако именно покупках домов на одну семью наблюдался наибольший рост: с 2021 по 2022 год он вырос на 13%.

Кроме того, APCIQ ожидает, что средняя стоимость этого типа недвижимости достигнет беспрецедентного уровня в 413 000 долларов в следующем году. “Поскольку это изменение рассчитывается исходя из среднегодовой средней цены, важно уточнить, что средняя цена на одну семью в Квебеке достигла своего пика в мае 2022 года. С тех пор динамика средней цены, скорее, находится в нисходящем тренде на ежемесячной основе»,-уточняется в сообщении.

Феномен завышения цен достиг своего “апогея” в начале этого года. Ожидание повышения процентных ставок Банком Канады в сочетании с повышением переменных ставок по ипотечным кредитам в то время, когда фиксированные ставки по ипотечным кредитам уже начали расти, создало «ощущение срочности приобретения недвижимости всех категорий во многих частях Квебека».

Неоднократное повышение ключевой ставки привело к тому, что многие покупатели были лишены права на получение ипотечного кредита, что само по себе привело к тому, что потенциальные участники конкурса отказались от участия в приобретении недвижимости.

Кроме того, именно регионы Монреаля и Гатино были наиболее подвержены явлению завышения цен. “Несколько других рынков были еще более отзывчивыми в своей коррекции цен, в том числе несколько курортных рынков, таких как Мон-Тремблан, Родон, Сент-Адель, или рынки, прилегающие к Монреальскому региону, такие как Сен-Гиацинт или Грэнби. Другие, гораздо менее подверженные риску, на самом деле не претерпели исправлений, как в случае с RMR в Квебеке и Сагене», – объясняет APCIQ.

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