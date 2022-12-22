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Новости Канада ввела запрет на одноразовые предметы из пластика

Канада ввела запрет на одноразовые предметы из пластика

Виктория Христова Дек 22, 2022 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Канада ввела запрет на одноразовые предметы из пластика отключены 24 Просмотров

В Канаде вступил в силу запрет на производство и импорт некоторых одноразовых пластиковых изделий, в том числе соломинок и продуктовых пакетов, сообщил 20 декабря сайт The Post Millenial

В Канаде вступил в силу запрет на производство и импорт некоторых одноразовых пластиковых изделий, в том числе соломинок и продуктовых пакетов, сообщил 20 декабря сайт The Post Millenial.

Начиная c 20 декабря список пластиковых предметов, которые компаниям больше не разрешено производить или ввозить в страну, включает полиэтиленовые пакеты для покупок, одноразовые столовые приборы, некоторую посуду для общественного питания, палочки для размешивания и соломинки.

Продажа этих предметов по-прежнему будет законной до декабря 2023 года, чтобы «предоставить предприятиям в Канаде достаточно времени для перехода и истощения существующих запасов», сообщает веб-сайт правительства Канады.

Запрет на производство и импорт распространится на пластиковые упаковки, которые обычно используются для перевозки напитков в банках и в пластиковых бутылках, с июня 2023 года, а продажа этих предметов будет запрещена с июня 2024 года. Кроме того, с июня 2024 года маленькие упаковки соков будут продаваться без соломинок.

А в конце 2025 года будет запрещен и экспорт этих предметов, что сделает первой страной, запретившей некоторые одноразовые пластиковые изделия.

Сайт сообщает, что для многих в Канаде запрет не станет чем-то неожиданным, поскольку многие местные органы власти запретили ряд изделий из пластика гораздо раньше, чаще всего запреты касались пакетов из продуктовых магазинов. Федеральное правительство Канады уже с июля 2022 года призывает отказаться от использования пластиковых столовых приборов и приносить свои контейнеры при заказе еды на вынос.

В 2019 году Трюдо пообещал, что запрет на пластик вступит в силу в 2021 году, но позже определил, что этот срок будет нереалистичным из-за нескольких факторов, включая пандемию COVID-19.

Планируемая цель этих запретов на пластик — ликвидировать более 1,3 миллиона тонн трудно перерабатываемых пластиковых отходов.

 

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