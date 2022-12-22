Что лучше — вегетарианство или мясоедение? Вопрос решён и ответ найден? Или выводы преждевременны?

Интересный опыт, проведённый над собой двумя популярными в медийной среде братьями из Великобритании.

Опубликованы результаты интересного опыта, проведённого Уго и Россом Тёрнер (Hugo Turner и Ross Turner), братьями-близнецами из Великобритании. Братья приобрели популярность в сети благодаря путешствиям по отдалённым уголкам планеты, зачастую путешествиям рискованным и очень опасным, но всегда привлекающим миллионы зрителей.

И вот братья решились на очередной эксперимент. На сей раз далеко ехать им не пришлось. Они просто решили сравнить результаты двух диет — обычной, включащей мясо в привычных для среднего человека пропорциях, и вегеатарианской, строгой и полной. За контролем над опытом были привлечены врачи. В ходе опыта за братьями велось постоянное наблюдения, совершались измерения, у них брались пробы крови, мочи, кала. Словом, все уяастники к делу отнеслись с полной серьёзностью. А так как близнецы однояйцевые, до начала эксперимента вели практически одинаковый образ жизни, даже меню у них всегда было схоже, они и в путешествия отправлялись вместе, то разница между ними была весьма не большая.

Уго и Росс решили провести опыт в течение 12 недель — меньший срок был бы некорректным для получения достоверных данных, а больший срок уже не внёс бы серьёзные коррективы.

Результаты опыта:

Уго, которому досталась вегетаринская диета, потерял вес и часть накопленного жира. За двенадцать недель вегетарианства (но не голодания!), Уго потерял 4 килограмма веса (обычно, он ел много мясных продуктов, колбас, пицц с мясом и т.д.). Однако по его мнению, он чувствует себя лучше, стал более энергичным и более активным. Он стал меньше уставать во время совершения обычных для него каждодневных физических упражнений в спортзале.

Росс, который ввёл в полтора раза больше мяса в каждодневное меню, вес, наоборот, набрал и стал на 4,5 кг тяжелее. Но он тоже не забывал о каждодневных походах в спортзал. И весь набранный вес пришёлся не на жир, а на увеличение мусульной массы. Диета Росса включала рыбу, птицу, красное мясо, овощи и фрукты, молочные продукты, злаковые. Настроение у Росса не изменилось, уставать он больше или меньше тоже не стал.

Уровень плохого и хорошего холестерола у обоих братьев не изменился. Но, подчёркнём, в обоих случаях речь не шла о частом потреблении продуктов, вредных для здоровья (торты, сладости и т. д.). То есть, строго отказываться от таких продуктов братья не стали — этот момент не входил в опыт. Но ели их мало, в редких случаях.

У Уго («вегетарианца») изменилась микрофлора желудка, что, в принципе, предсказали врачи. Исчезли микроэлементы, образовывающиеся благодаря потреблению мяса. А такие изменения чреваты ослаблением иммунитета к ряду болезней, но назвать такое положение серьёзным недостатком нельзя, риск заболеваний очень мал.

Таким образом, два совершенно идентичных генетически человека, ведущие одинаковый образ жизни и проживающих в одинаковых климатеческих и социальных условиях, получили более-менее одинаковые результаты влияния противоположеных диет на организм.

И братья, и сопровождающие их в эксперименте врачи предостерегают от далеко идущих выводов — 12 недель всё же недостаточно для окончательного заключения. Но, по меньшей мере, первые результаты показывают, что серьёзных изменений в здоровье в связи с отказом от мяса или же отказом от вегетаринства всё же нет.

Братья решили продолжить эксперименты. Оба они станут питаться совершенно одинаков в течение нескольких месяцев, но введут в меню и мясо, и заменители его, хотя количество настоящего мяса сократят. Цель — проверить результаты «смешанной диеты» из продуктов хорошего качества в сравнении с предыдущей диетой и в сравнении между собой. Но о результатах будет доложено к весне следующего года.