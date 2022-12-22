Рождественские приключения жителей Тампы, штат Канзас, в Тампе, штат Флорида

Как все жители одной Тампы отправились покорять другую Тампу и что из этого вышло.

Хотя праздники рождественские и новогодние праздники в этом году проходят в далеко не самой расслабляющей обстановке, но есть и хорошие новости, вызывающие улыбку и повышающие настроение.

В США довольно много городов с одинаковыми названиями (одних только городов, названных в честь французского героя Лафайета три десятка, а то и больше), но далеко не всем жителям городов-тёзок удаётся выиграть счастливый билет на праздничную поездку. И вот жителям деревушки Тампа, расположенной в Канзасе, повезло — всех их пригласил к себе в гости город Тампа во Флориде. Просто взял, и пригласил, решил порадовать деревушку-тёзку.

Всего в деревне Тампа проживает сто жителей, включая младенцев и пенсионеров. А во флоридской Тампе население в этом году достигло 400 тысяч человек, не считая окрестностей. И «большой брат» щедро оплатил поездку всех жителей деревни в гости. Билеты на самолёт, проживание в течение четырёх дней, систему «всё включено» оплатили местные частные компании — торговые сети, отели, рестораны, так что бюджет города задействован не был, а реклама участникам торжества вышла неплохая.

Практически все жители деревни с благодарностью приглашение приняли — не смогли отправиться в поездку лишь три человека (возможно, люди не совсем здоровы, не могут уезжать, а, возможно, просто не хотели). Остальные «тамповцы» («тампчане»?, «тамповцы»?, «тампичи»?) уже высадились в Международном аэропорту во флоридской Тампе. Среди девяноста пяти гостей — тридцать детей, большая часть которых до этой недели даже не летала на самолёте.

Группа проведёт три ночи в отеле Floridan (реклама!), посетит Сады Busch (опять реклама!), Зоопарк Тампы (и вновь реклама!), городской Аквариум, музей Изящных исскуств, Детский музей Glazer. Так что три дня пролетают мгновенно. А вот способ рекламы города и его заведений найден замечательный. Пример для подражания, несомненно.