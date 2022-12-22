Совместное предложение от Монреаля и района Монтережи на посещение самых разных мест отдыха

Пропуск MTL+Montérégie, что он даёт владельцам, как его приобрести и до какого числа его можно приобрести и до какого дня он действителен.

После публикации информации о бесплатном доступе в национальные парки, читатели обратились с просьбой рассказать о других предложениях, которые могут заинтересовать отдыхающих. И тут как раз администрация Монреаля и района Монтережи объединились и сделали жителям Квебека предложение, от которого те не могут отказаться:

До 31 марта 2023 года жители Монреаля и Монтережи могут приобрести Passeport MTL+Montérégie, который даёт право на скидки на посещение нескольких привлекательных для туристов мест.

Среди мест, которые можно посетить, предьявив пропуск — Большое колесо Старого Монреаля, Зоо Экомузей, Музей сестёр Hospitalires, парк развлечений RécréOfun, музей Pointe-à-Callière на набережной Старого Монреаля, музей McCord Stewart, игра в Лабиринте A/Maze Jeux d’Évasion, Музей Холокоста, горнолыжный курорт Ski St-Bruno в национальном парке Mont-St-Bruno, центр Satosphère, посещение спа Paradisos (вход во все эти места с пропуском будет бесплатен, но список не полон!) Многие другие увлекательные для детей и взрослых места развлечений — от музеев до игровых заведений предоставляют значительные скидки.

Этот билет-пропуск можно приобрести на сайте Монреаля до 12 часов дня 4 января 2023 года: https://www.mtl.org/fr/offres/passeport/passeport-mtl-monteregie-automne-hiver. Если вы хотите приобрести пропуск Passeport MTL + Montérégie, надо зайти на эту страницу, создать аккаунт и произвести оплату. Затем можно скачать код QR или же распечатать пропуск.

Там же можно ознакомиться с полным списком предложений и выбрать самые привлекательные. Скучать будет некогда.