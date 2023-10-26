29 октября, в воскресенье, традиционный праздник монреальцев – День Друзей Горы

29 октября все монреальцы приглашаются на большой праздник – день самой главной горы Монреаля, в честь которой город и назван (или которая названа в честь города).

Праздник, организованный обществом Друзей горы (Amis de la montagne), начинается в 9 утра и завершится к семнадцати часам. В программе много мероприятий, все бесплатные и все интересные и полезные как для участников, так и для природы. Например, пройдёт воскресник по уборке территории, во время которого не только будет собираться мусор, но народ перезнакомится, а после работы будет устроен совместный обед на свежем воздухе. Кроме уборки мусора добровольцы вырвут и экзотические пришлые сорняки, которые регулярно пытаются вытеснить традиционную растительность. Среди экзотических растений, которые надо выявить и удалить, есть и крушина – ягоды её не так уж плохи, но это растение чуждо и не должно расти на горе, потому что его корни вытесняют другие кусты и деревья.

В нескольких местах (на верхней площадке перед Шале и около Дома Смита – штаб-квартиры администрации парка) будут установлены информационные киоски, где будут обустроены стенды, рассказывающие об истории горы Мон-Руаяль, об её флоре и фауне. Пройдут конференции, рассказывающие о растениях, о том, как за ними ухаживать, об истории индейских поселений вокруг горы. Будет показан спектакль на тему истории горы, будет проведена торжественная церемония вручения Приза Мон-Руаяль самым активным Друзьям горы, да и много чего ещё.

Будут проведены посадки деревьев и кустов (как правило, на горе деревья сажают поздней осенью, когда деревья засыпают на зиму).

Спектакль, посвящённый символике горы и её экологии начнётся в 14 часов на площадке перед Шале (верхняя смотровая площадка, с которой открывается обзор на город). Длительность представления – 45 минут. Затем джазовый концерт дадут ученики музыкальной школы Schulich Университета МкГилл. Концерт продлится примерно 50 минут. А вручение премий самым лучшим защитникам Горы начнётся в 16 часов.

Все мероприятия бесплатны, но пожертвования в пользу охраны природы лишь приветствуются.