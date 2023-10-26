Канадское исследование: прослушивание грустной музыки может снизить боль

Ученые из канадского университета Макгилла пришли к выводу, что физическую боль можно смягчить, если слушать при этом грустные и цепляющие музыкальные композиции.

Свое исследование они опубликовали в научном журнале Frontiers in Pain Research.

Это удалось выяснить в рамках эксперимента. Ученые собрали четыре группы испытуемых. Каждому из 63 человек давали девайс, который нагревал их руки так, как будто они держат горячую чашку.

Первой группе включали треки, которые они ранее отметили как любимые, второй — специально подобранные расслабляющие композиции, третья слушала случайную подборку, а четвертая проходила эксперимент в тишине. После этого участникам давали оценить неприятные ощущения, которые они испытали, по стобалльной шкале.

Результаты респондентов из второй, третьей и четвертой групп были одинаковыми. В это же время участники, которые слушали свои любимые композиции, оценивали свою боль на 9 баллов ниже.

При более тщательном анализе ученые выяснили, что наибольший обезболивающий эффект был у тех, у кого треки вызывали мурашки или сильную эмоциональную реакцию. Они отвлекали внимание мозга от неприятных ощущений. В основном это были трогательные грустные песни. Ученые считают, что такая музыка чаще вызывает подобные эмоции.