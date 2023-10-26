Капитуляция Монреаля перед англичанами и переход Канады под правление англичан

Последние французские солдаты покинули Канаду в конце октября – начале ноября 1760 года. Канада стала английской.

Летом 1760 года, во время Семилетней войны, британские войска под командованием генерала Джеффри Амхерста осадили Монреаль, который оставался последним крупным оплотом французов в Северной Америке. После осады города (впрочем, боевых столкновений почти не было, за исключением нескольких перестрелок) 8 сентября 1760 года французский гарнизон в Монреале сдался, и город перешел под контроль британцев. Всего капитулировали примерно 2 тысячи солдат и офицеров, воевавших в составе восьми батальонов.

Губернатором Монреаля на момент капитуляции был Риго де Водрёй (Rigaud de Vaudreuil), а командовал войсками и обороной города генерал Пьер Франсуа, маркиз де Леви Lévis). Он также был командующим французских войск в Канаде. Cуществует исторический анекдот, согласно которому, когда стало ясно, что Монреаль должен будет сдаться, генерал Леви приказал сжечь знамена сдавшейся армии, чтобы они не попали в руки британцев. Этот жест был символом гордости и неприятия поражения.

Вместо того чтобы отдать свои знамена врагу, французские войска предпочли уничтожить их. Но этот жест не спас французов от подписания акта о капитуляции, в котором генерал Амхерст отказал пленным в праве сохранить личное оружие и принимать участие в боевых действиях после обмена пленных (как правило, такой пункт не включался в текст акта о капитуляции).

В течение второй половины сентября в весь октябрь шла эвакуация во Францию остатков французской армии и всех тех жителей колонии, которые не желали жить под властью Британии. Последние солдаты и эмигранты поднялись на борт кораблей 30 октября и 2 ноября. Война в Канаде завершилась, Канада перешла под владычество британской Короны, хотя до подписания мирного договора оставалось ещё три года.

Семилетняя война

Семилетняя война (1756-1763 гг.) была глобальным вооруженным конфликтом между двумя коалициями государств, возглавляемыми Великобританией и Францией. Война велась в Европе, Северной и Южной Америке, Азии и Африке.

Основная причина войны заключалась в борьбе за колониальное господство в разных частях света. К 1763 году, после ряда поражений Франции и ее союзников, стороны подписали Парижский мирный договор. По его условиям Франция утратила большую часть своих колониальных владений в Северной Америке в пользу Великобритании, а также передала Луизиану Испании.

Этот договор положил конец столетней колониальной борьбе между Францией и Великобританией и привел к установлению британского господства в Северной Америке.