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Фото: doverie-omsk.ru

Банк Канады ожидаемо сохранил базовую ставку на уровне 5%

Olga Ouspenski Окт 26, 2023 Недвижимость, Недвижимость с Ольгой Успенской, Новости Оставить комментарий 107 Просмотров

Банк Канады в среду сохранил ключевую процентную ставку на уровне 5% годовых, что является максимумом с 2001 года.

 

Решение регулятора совпало с ожиданиями рынка, по данным Trading Economcis.

ЦБ решил не менять ставку на фоне усиления признаков снижения экономической активности и ценового давления благодаря ужесточению денежно-кредитной политики (ДКП) на прошлых заседаниях.

“Ряд индикаторов указывают на то, что спрос и предложение в экономике близки к балансу”, – говорится в заявлении регулятора.

При этом Банк Канады отметил, что скорость вывода инфляции на целевые 2% остается низкой, и пообещал при необходимости вновь поднять ставки. Дальнейшие решения в сфере ДКП будут приниматься на основе поступающих экономических сигналов, пояснил ЦБ.

Кроме того, центробанк понизил прогноз роста ВВП Канады по итогам текущего года до 1,2% с 1,8% и ожидает его замедления в 2024 году до 0,9%.

Канадский ЦБ поднимал стоимость заимствований 10 раз с марта 2022 года, в совокупности на 4,75 процентного пункта. В том числе он повышал ставку два заседания подряд – в июне и в июле этого года – каждый раз на 0,25 п.п.

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