Власти США объявили полномасштабную войну Meta

Социальные сети Facebook и Instagram вредны для подростков, но Meta не пытается это исправить. С таким посылом генеральные прокуроры 41 штата США и округа Колумбия подали иски к корпорации Марка Цукерберга, пообещав бороться с его продукцией столь же рьяно, как с табакокурением и опиоидами.

Социальные сети Facebook и Instagram вредны для подростков, но Meta не пытается это исправить. С таким посылом генеральные прокуроры 41 штата США и округа Колумбия подали иски к корпорации Марка Цукерберга, пообещав бороться с его продукцией столь же рьяно, как с табакокурением и опиоидами.

Meta Platforms намеренно наделила свои социальные сети Facebook и Instagram такими функциями, чтобы как можно сильнее завлечь подростковую аудиторию и детей. Более того, компания продолжает рекламировать свои соцсети детям младше 13 лет, что запрещено как собственными правилами Meta, так и федеральным законом США. И Facebook, и Instagram могут нанести вред психическому здоровью детей и подростков, но компания, осознавая это, ничего не сделала, чтобы исправить эту ситуацию.

Таков краткий перечень претензий генеральных прокуроров 41 американского штата и прокуратуры округа Колумбия, которые подали свои иски к Meta Platforms как в окружные, так и в федеральные суды, сообщает The Wall Street Journal. Колорадо и Калифорния возглавили совместный иск от 33 штатов в окружной суд США по Северному округу Калифорнии. Власти округа Колумбия и еще восемь штатов подали отдельные иски, которые содержат преимущественно те же тезисы и обвинения.

Расследование деятельности Meta с точки зрения влияния ее продуктов на подростков и детей велось прокурорами еще с ноября 2021 года. А возглавляли его генпрокуроры штатов Теннесси и Колорадо Джонатан Скрметти и Фил Вайзер. Основой и отправной точкой же для расследования послужил слив внутренних документов Meta бывшей сотрудницей компании Фрэнсис Хауген, которая передала журналистам более 20 тыс. скриншотов документов, внутренней переписки сотрудников и презентаций корпорации.

Особенно вреден Instagram оказался для молодых людей, а более всего для девочек подросткового возраста. Так, оказалось, что Instagram связан с ростом уровня тревожности и развитием депрессий у подростков. Из тех молодых людей, которые признавались, что их посещали мысли о самоубийстве, 13% в Британии и 6% в США связывали это с Instagram.

Как отмечается в исках, компания, вместо того чтобы принять меры по ликвидации этой проблемы, сразу после инцидента с Фрэнсис Хауген ужесточила контроль над доступом сотрудников к критически важной внутренней информации компании, распустила команду, проводившую исследование влияния Instagram на подростков, а также попыталась максимально дискредитировать само исследование в глазах общественности.

В своих исковых заявлениях прокуроры обвинили Meta в «разработке психологически манипулирующих функций продукта, чтобы побудить молодых пользователей к компульсивному и длительному использованию». По словам прокуроров, корпорация умышленно затягивает подростков в кроличью нору контента, внедрив в Facebook и Instagram бесконечную ленту и постоянные уведомления, которые заставляют подростков возвращаться в соцсети. Кроме того, компания обвиняется в том, что она нарушает закон США о защите персональных данных детей в интернете, собирая данные о них, не получив на то разрешения от родителей.

Прокуроры, в свою очередь, теперь обещают Meta полномасштабную войну. Генпрокуроры Скрметти и Вайзер подчеркивают в своих комментариях, что одновременная подача исков от 41 штата и округа Колумбия против корпорации — это начало важнейшей битвы за психическое здоровье американских подростков, на которую власти готовы направить столько же усилий и средств, сколько было вложено в борьбу с курением и опиоидным кризисом в США. «Полгода назад мы проводили конференцию, посвященную этому вопросу, там было более 100 человек,— заявил господин Скрметти.— Это будет борьба на уровне судебных разбирательств с табачными компаниями, на уровне опиоидного кризиса».