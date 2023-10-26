Канада откроет свое посольство в Армении для поддержки демократии в стране

Канада откроет посольство в Ереване с целью укрепить связи и помочь стране провести демократические преобразования.

Об этом в среду, 25 октября, сообщила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли на совместной пресс-конференции с армянским коллегой Араратом Мирзояном.

— Я рада сообщить, что мы позднее сегодня официально откроем новое посольство Канады в Ереване. Мы это пообещали народу Армении в прошлом году и сдержим это обещание, — отметила Жоли.

По ее словам, канадские дипломаты направятся в Ереван «в рамках дальнейшего усиления и углубления отношений» двух стран. Министр также добавила, что Оттава всецело поддерживает стремления Еревана по достижению мира и стабильности в регионе Закавказья. До этого момента у Канады не было посольства в Армении, на территории страны работало только консульство, передает ТАСС.

Отметим, что в Армении также действуют два канадских консульства (второе открылось в ноябре 2022 года). Полномочия посла Канады в республике исполняет глава дипмиссии этой страны в России Элисон Леклер (по совместительству, с резиденцией в Москве).

Напомним, что в июле появилась информация о присоединении Канады к так называемой мониторинговой миссии ЕС на армяно-азербайджанской границе.