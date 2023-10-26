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Новости Индия планирует возобновить некоторые визовые услуги в Канаде

Индия планирует возобновить некоторые визовые услуги в Канаде

Виктория Христова Окт 26, 2023 Новости, Новости Канады Оставить комментарий 69 Просмотров

Индия возобновит некоторые визовые услуги в Канаде с 26 октября, заявила в среду Верховная комиссия страны.

 

“Посольство Индии в Оттаве, Канада, и консульства в Торонто и Ванкувере были вынуждены приостановить выдачу виз из соображений безопасности. После тщательного анализа ситуации с безопасностью с учетом недавних решений, принятых Канадой в этом плане (обеспечения безопасности дипломатической миссии), было принято решение возобновить с 26 октября выдачу виз по следующим категориям”, – говорится в сообщении.

Диппредставительство перечислило четыре категории виз: въездная, деловая, для лечения в канадских клиниках и для участия в конференциях.

Напомним, что в прошлом месяце Индия приостановила выдачу новых виз для канадцев и попросила Оттаву сократить своё дипломатическое присутствие после того, как премьер-министр Джастин Трюдо привёл, по его словам, достоверные доказательства потенциальной связи между индийскими агентами и убийством Хардипа Сингха Ниджара, гражданина Канады, в пригороде Ванкувера в июне.

После скандала в начале октября Индия потребовала от Канады выслать 41 из 62 дипломатов из страны.

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