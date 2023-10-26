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Новости Конфуз в бассейне Торонто
Фото: https://silavody18.ru/

Конфуз в бассейне Торонто

Виктория Христова Окт 26, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Конфуз в бассейне Торонто отключены 176 Просмотров

В соревнованиях по плаванию в  Торонто вместе с девочками 13-17 лет принял участие и 50-летний мужчина.

Согласно фотографиям стартовых протоколов, Мелоди Вайзхарт, 50 лет, соревновался в заплыве с 13-14-летними девочками на дистанции 200 м. Журналисты сообщили, что их о данном происшествии известили обеспокоенные родители участниц соревнований.

Организаторы мероприятия в свою очередь сообщили журналистам, что данные соревнования были открытыми по возрасту. А что касается распределения по полу, то пловцы регистрировались в соответствии с тем полом, под которым они значатся в плавательной федерации Канады и в плавательной федерации провинции Онтарио.

Обеспокоенность родителей и журналистов была вызвана даже не тем, что соревнования взрослого мужчины с девочками носят явно неравный характер. А тем, что человек, сменивший пол, использовал те же души и раздевалку, что и девочки.

По словам журналистов, присутствовавшие на соревнованиях представители руководящих органов организаций Swim Ontario и Swim Canada не стали говорить с журналистами под предлогом того, что они «слишком заняты». но родители уверены, что им было просто нечем аргументировать такой конфуз.

Николас Сепеда, а именно так зовут этого мужчину, называющий себя женщиной по имени Мелоди Вайзхарт, является профессором Йоркского университета в Торонто, преподает на факультете психологии. Согласно сайту университета, предметом его исследования является приложение поведенческой психологии к педагогике.

 

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