Болезнь Альцгеймера всё чаще ударяет по людям

Квебекцы всё чаще страдают болезнью Альцгеймера

Врачи констатируют печальный факт — число заболеваний болезнью Альцгеймера резко выросло, и количество случаев возрастает.

За последние 20 лет число заболеваний Альцгеймером в Квебеке выросло в три раза.

Министерство здравоохранения Квебека и Ассоциация специалистов-медиков, специализирующихся на срочных случаях (Association des spécialistes en médecine d’urgence du Québec) опубликовали статистические отчёты, согласно которым рост числа заболеваний Альцеймером растёт в последние годы буквально лавинообразно.

Речь и о том, что всё больше и больше пожилых людей страдают от этого заболевания, и о том, что лечение его и попытки приостановить процесс развития болезни отнимают колоссальное количество ресурсов, выделяемых на медицину. В отделениях скорой помощи всё больше пациентов, которые обращаются за срочной помощью, но уже сидя в зале ожидания буквально забывают, с какой целью они в отделение пришли, и не могут ничего пояснить, не могут даже назвать свою фамилию.

Если в 2000 году всего в Квебеке было поставлено 42 130 диагнозов связанных с Альцгеймером (разные его варианты), то затем начался постоянный рост случаев. В 2012 году количество таких диагнозов перевалило за 100 тысяч, затем каждый год число их увеличивалось на 1-4 тысячи, в 2019 году их было зарегистрировано более 126 тысяч, а затем с каждым годом больных на пять тысяч больше.

В 2020 году, из общего числа людей старше 65 людей, обращавшихся в отделения скорой помощи, 45% обращались с проблемой, связанной с Альцгеймером. С 2020 года до середины 2023 года каждый третий заболевший был госпитализирован по меньшей мере один раз.

Причина роста заболеваний этой болезнью, в принципе, понятна — население стареет, люди живут всё дольше и дольше, продолжительности жизни улучшается постоянно. Но этот положительный факт приводит и печальному явлению — в обществе всё больше пожилых людей, а именно они заболевают этой тяжёлой болезнью (случаев Альцгеймера у молодых людей или лиц среднего возраста очень мало, это исключения).

Проблема не только у врачей, в больницах и с бюджетом здравоохранения, проблема у всех тех, кто помогает заболевшим — сидеть с больными постоянно, 24 часа в сутки, невозможно, а эти пациенты часто и поесть не могут самостоятельно.

К сожалению, положение с Альцгеймером будет лишь осложняться, и об этой проблеме надо знать.