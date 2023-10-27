Канада строит меньше домов, чем во время пандемии

Несмотря на астрономическую потребность страны в жилье, Канада сегодня строит меньше домов, чем во время пандемического отключения в апреле 2020 года, и все же худшее еще впереди, говорится в недавнем исследовании.

Многолетняя кампания Банка Канады по повышению процентных ставок для борьбы с инфляцией оказала разрушительное воздействие на рынок жилья, говорится в отчете Канадского центра альтернативной политики (CCPA).

“Последствия повышения ставок Банком Канады были ошеломляющими”, — пишет Дэвид Макдональд, автор отчета.

Макдональд сравнивает текущую ситуацию с началом пандемии: количество новых домов на одну семью сократилось на 21 процент, количество новых рядных домов сократилось на восемь процентов, а строительство новых квартир сократилось на два процента. Даже по сравнению с февралем 2022 года, когда началось повышение ставок, цифры вызывают тревогу: инвестиции в дома на одну семью сократились на 36 процентов.

Центральный банк ожидает, что наиболее серьезные последствия повышения ставок будут ощущаться в жилищном секторе, и эти последствия могут полностью проявиться не раньше чем через два года. Макдональд говорит: “Это не было досадным побочным эффектом – это был основной план центрального банка.

“На данный момент прошло 18 месяцев с момента первого повышения ставок, но большинство крупных повышений ставок произошло за последние 12 месяцев, так что худшее еще впереди”.

Ставка овернайт сейчас составляет пять процентов, и представители банка говорят, что при необходимости они готовы повысить ее еще больше.

Более высокие процентные ставки непропорционально сильно влияют на секторы, связанные с жильем, такие как строительство, реконструкция и передача прав собственности на жилье, из-за необходимости в значительных займах для этих видов деятельности. Предприятия в сфере жилищного строительства, например, берут на себя большие долги по своим проектам.

Макдональд подчеркивает сдвиг в мире частного жилищного строительства. В настоящее время строители не уверены, смогут ли они успешно продавать вновь построенные объекты. В дополнение к их опасениям, расходы, накопленные в ходе строительства, снижают их прибыль.

Правительство на различных уровнях активно пытается справиться с этим кризисом с помощью таких инициатив, как Фонд содействия строительству жилья и других стимулов, направленных на стимулирование строительства в частном секторе. “Эти стимулы для частного сектора, возможно, и были эффективны в 2019 году, но их актуальность быстро снижается.

“Это как если бы правительства приносили гвоздь на строительную площадку, а Банк Канады приносил разрушительный шар”, – проводит аналогию Макдональд.

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