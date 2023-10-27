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Новости Тайвань и Канада завершили переговоры о соглашении и защите инвестиций
Тайвань Фото: Pinterest

Тайвань и Канада завершили переговоры о соглашении и защите инвестиций

Виктория Христова Окт 27, 2023 Новости, Новости Канады Оставить комментарий 39 Просмотров

Переговоры о договоре о защите и поощрении иностранных инвестиций завершили Канада и Тайвань.

 

Соглашение должно укрепить экономические и торговые отношения между сторонами, заявило министерство иностранных дел острова. Дальше оно намерено провести работу с управлением торговых переговоров кабинета министров, чтобы обеспечить процедуру подписания договора.

В результате реализации соглашения должны укрепиться цепочки поставок товаров и порядок в мировой торговле в принципе. Подписание соглашения должно принести стабильность и процветание в Индо-Тихоокеанском регионе, считают в министерстве.

Соглашение предоставляет инвесторам определенную защиту, предсказуемость и в результате придает уверенности.

Напомним, первый раунд переговоров о соглашении о защите и поощрении иностранных инвестиций Тайвань и Канада провели в апреле 2023 года.

Канада является шестым по объему товарооборота торговым партнером Тайваня. Объем торговли между островом и североамериканской страной в 2022 году составил $5,8 млрд.

 

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