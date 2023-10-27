Канада направит в Армению двух наблюдателей в рамках миссии ЕС

Канада в скором времени направит в Армению двух наблюдателей, которые присоединятся к гражданской мониторинговой миссии Евросоюза в республике.

Об этом заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян сообщил журналистам в Джермуке.

В Джермуке (Вайоцдзорская область) сегодня побывала находящаяся с визитом в Армении глава МИД Канады Мелани Жоли.

“Министр иностранных дел Канады сообщила, что Канада станет первой страной, не входящей в ЕС, которая выразила желание направить наблюдателей в Армению, и в ближайшее время в республику прибудут 2 наблюдателя. Надеемся, что Канада в будущем расширит это участие”, – сказал замглавы МИД Армении.

Он добавил также, что Канада втрое увеличила объемы гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха. По его словам, визит Жоли в Джермук имел и символическое значение. Министр ознакомилась с ситуацией на месте, с фактом вторжения азербайджанских вооруженных сил на суверенную территорию Армении в сентябре 2022 года, встретилась с жителями Нагорного Карабаха. Как считает Ованнисян, Канада – влиятельный игрок на международной арене, ее позиция обладает определенным весом, и с этой точки зрения партнерство Еревана и Оттавы сулит значительные выгоды.

Напомним, 20 февраля в Армении разместилась новая европейская миссия из 100 человек с двухлетним мандатом. Цель миссии обозначена так: способствовать стабильности в приграничных районах Армении, укреплять доверие на местах и обеспечивать условия, способствующие усилиям по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. В сентябре 2023 г. миссия сообщала о том, что перенесла свою штаб-квартиру в Ехегнадзор.