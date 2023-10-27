Компания Apple выпустила iOS 17.1 с новыми функциями

Компания Apple объявила о выпуске публичной версии операционной системы iOS 17.1, предлагая ряд значительных улучшений и нововведений для пользователей.

Среди них — модернизация плеера Apple Music, расширение функционала AirDrop и оптимизация режимов экрана.

После обновления в Apple Music появился раздел “Избранное”, куда будут добавляться все понравившиеся пользователю треки. Это должно улучшить работу алгоритмов и сделать рекомендации более точными. Кроме того, появилась возможность самостоятельно оформлять обложки плейлистов.

Также были расширены настройки режима “Ожидание”, включающегося при зарядке iPhone. Теперь функцию можно автоматически отключать через 20 секунд, а для пользователей последних смартфонов доступна опция “Никогда”.

Ещё одним долгожданным обновлением является улучшение возможностей AirDrop. Для передачи файлов больше не требуется близость двух iPhone. Данные будут отправляться по сотовой сети или Wi-Fi.

Для смартфонов с вырезом Dynamic Island теперь предусмотрена иконка фонарика на экране, активирующаяся при включении соответствующей функции. Кроме того, пользователи могут установить на рабочий стол несколько избранных фотографий, которые будут автоматически сменяться.

Среди других значимых нововведений следует отметить: добавление черного фона в режиме «Доступность», поддержка геймпада Nintendo Switch N64, исправление ошибки зарядки у iPhone 15, а также дополнительная опция, предотвращающая случайное срабатывание программируемой кнопки «Действия» на iPhone 15 Pro, когда устройство находится в кармане пользователя.

В целом, обновление iOS 17.1 представляет собой шаг вперед в упрощении и улучшении пользовательского опыта владельцев продукции Apple.