недвижимость
Когда новый дом оказался ошибкой: как выйти из ипотечной ловушки через два месяца после покупки
Olga Ouspenski
Янв 26, 2026
Бизнес, Недвижимость, Недвижимость с Ольгой Успенской, Новости
10 Просмотров
Поделиться
Прошло всего два месяца с момента покупки дома. Казалось, всё было продумано: район, школа, транспорт, цена. Но реальность оказалась иной. Дети не приняли новую школу, взрослые не чувствуют себя на своём месте, дорога на работу превратилась в ежедневное испытание, а радость новоселья быстро сменилась ощущением, что решение было неверным.
Когда «не работает» — значит, не работает. И мысль о скорейшем переезде становится навязчивой. Однако разрыв ипотечного договора на столь раннем этапе может обернуться серьёзными финансовыми потерями.
Цена разрыва ипотеки
Эксперты рекомендуют в первую очередь обратиться в банк и запросить письменный расчёт штрафов.
-
При плавающей ставке штраф обычно равен трём месяцам процентов.
-
При фиксированной ставке взимается большая из двух сумм: три месяца процентов или так называемая компенсация за разницу ставок (IRD), рассчитываемая исходя из разницы между вашим контрактным процентом и текущей рыночной ставкой на оставшийся срок.
К этим расходам добавляются услуги нотариуса, возможные повторные налоги на переход права собственности (так называемый «налог на новоселье»), а при продаже через риелтора — и комиссионные.
Альтернатива: перенос ипотеки
Более выгодным решением может стать перенос ипотечного кредита на другую недвижимость с сохранением действующей ставки. Такая возможность должна быть предусмотрена в контракте, а новый объект — одобрен банком. При увеличении суммы заимствования дополнительная часть оформляется по текущему рыночному проценту. Возможны также административные и оценочные сборы в размере от 200 до 600 долларов.
Вопрос страхования
Если ипотека была застрахована (при минимальном первоначальном взносе), в ряде случаев страховое покрытие может быть перенесено на новую недвижимость у того же кредитора без уплаты новой премии. Однако при смене банка страхование может потребовать повторной оплаты.
Сдача в аренду как временное решение
Продажа — не единственный выход. Сдача дома в аренду может покрыть ипотечные платежи и текущие расходы. Хотя управление недвижимостью требует времени и организации, для многих это становится эффективным переходным вариантом.
Как принять взвешенное решение
Специалисты советуют:
-
получить точный расчёт штрафов;
-
проверить условия переноса ипотеки;
-
учесть все сопутствующие расходы — нотариус, оценка, налоги, переезд, комиссия риелтора;
-
проконсультироваться с ипотечным брокером и агентом по недвижимости;
-
оценить реальную рыночную стоимость дома даже спустя всего два месяца после покупки.
Стоит ли спешить?
Психологи и риелторы сходятся во мнении: первые месяцы после переезда часто сопровождаются стрессом. Иногда достаточно времени, чтобы адаптироваться — найти кружки для детей, познакомиться с соседями, обжиться в районе, изменить интерьер.
Прежде чем принимать радикальное решение, эксперты рекомендуют дать себе от трёх до шести месяцев и честно ответить на вопрос: речь идёт о временном дискомфорте или о действительно непреодолимой проблеме.
Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.
Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.
У Вас остались вопросы, или Вы планируете купить/ продать Вашу недвижимость?
Звоните (514) 999-9260 или оставляйте заявку на моем сайте www.RussianRealtorMontreal.com
Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG
Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!