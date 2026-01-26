Когда новый дом оказался ошибкой: как выйти из ипотечной ловушки через два месяца после покупки

Когда «не работает» — значит, не работает. И мысль о скорейшем переезде становится навязчивой. Однако разрыв ипотечного договора на столь раннем этапе может обернуться серьёзными финансовыми потерями.

Цена разрыва ипотеки

Эксперты рекомендуют в первую очередь обратиться в банк и запросить письменный расчёт штрафов.

При плавающей ставке штраф обычно равен трём месяцам процентов.

При фиксированной ставке взимается большая из двух сумм: три месяца процентов или так называемая компенсация за разницу ставок (IRD), рассчитываемая исходя из разницы между вашим контрактным процентом и текущей рыночной ставкой на оставшийся срок.

К этим расходам добавляются услуги нотариуса, возможные повторные налоги на переход права собственности (так называемый «налог на новоселье»), а при продаже через риелтора — и комиссионные.

Альтернатива: перенос ипотеки

Более выгодным решением может стать перенос ипотечного кредита на другую недвижимость с сохранением действующей ставки. Такая возможность должна быть предусмотрена в контракте, а новый объект — одобрен банком. При увеличении суммы заимствования дополнительная часть оформляется по текущему рыночному проценту. Возможны также административные и оценочные сборы в размере от 200 до 600 долларов.

Вопрос страхования

Если ипотека была застрахована (при минимальном первоначальном взносе), в ряде случаев страховое покрытие может быть перенесено на новую недвижимость у того же кредитора без уплаты новой премии. Однако при смене банка страхование может потребовать повторной оплаты.

Сдача в аренду как временное решение

Продажа — не единственный выход. Сдача дома в аренду может покрыть ипотечные платежи и текущие расходы. Хотя управление недвижимостью требует времени и организации, для многих это становится эффективным переходным вариантом.

Как принять взвешенное решение

Специалисты советуют:

получить точный расчёт штрафов;

проверить условия переноса ипотеки;

учесть все сопутствующие расходы — нотариус, оценка, налоги, переезд, комиссия риелтора;

проконсультироваться с ипотечным брокером и агентом по недвижимости;

оценить реальную рыночную стоимость дома даже спустя всего два месяца после покупки.

Стоит ли спешить?

Психологи и риелторы сходятся во мнении: первые месяцы после переезда часто сопровождаются стрессом. Иногда достаточно времени, чтобы адаптироваться — найти кружки для детей, познакомиться с соседями, обжиться в районе, изменить интерьер.

Прежде чем принимать радикальное решение, эксперты рекомендуют дать себе от трёх до шести месяцев и честно ответить на вопрос: речь идёт о временном дискомфорте или о действительно непреодолимой проблеме.