Ледяное утро в Восточной Канаде: мороз, отмены рейсов и тысячи домов без электричества

Жители мегаполиса проснулись при ощущаемой температуре около –29 градусов, а в некоторых районах — и вовсе при ледяном ветре, усиливавшем чувство холода до –35. Тысячи семей встретили это утро в темноте: около семи часов утра компания Hydro-Québec сообщила о более чем 18 тысячах адресов, оставшихся без электроснабжения. Больше всего пострадал Монреаль, где без света находились почти 15 тысяч домов, и ситуация почти не улучшилась по сравнению с предыдущим днём.

Накануне вечером по всей провинции было зафиксировано около 30 тысяч отключений электроэнергии. В Монтережи, к утру воскресенья, положение заметно стабилизировалось — в темноте оставались лишь чуть более сотни адресов. В Эстри без электричества находились около 1 700 домов и предприятий.

Метеорологи сохраняли предупреждения о сильных морозах, подчёркивая, что экстремальные значения температуры и ветра представляют опасность для здоровья и создают дополнительные трудности для коммунальных служб.

И это было лишь начало. Сразу после ледяного удара природы синоптики пообещали новый вызов: с воскресного дня и до вечера понедельника на юг и восток Квебека должно было обрушиться от 10 до 20 сантиметров снега. Местами ожидались метели и резкое ухудшение видимости на дорогах.

Зима в очередной раз напомнила о своей силе и непредсказуемости, заставив города замедлиться, людей — сплотиться, а службы — работать на пределе возможностей.