В Монтережи задержаны трое подозреваемых в краже медного кабеля Bell Canada
Виктория Христова
Янв 26, 2026
Полиция провинции Квебек арестовала трёх мужчин по делу о краже медного кабеля, принадлежащего компании Bell Canada, в муниципалитете Сен-Станислас-де-Костка, расположенном к юго-западу от Монреаля.
Как сообщила полиция Квебека (Sûreté du Québec, SQ), кража произошла в период с 16 по 20 января и привела к перебоям с электроснабжением у жителей района. По факту инцидента было начато расследование, в ходе которого в ночь на 20 января на трассе 201 в Сен-Станислас-де-Костка были задержаны трое мужчин в возрасте 31, 44 и 49 лет, находившиеся в пикапе.
Все трое были освобождены под обязательство явиться в суд. Им могут быть предъявлены обвинения в краже на сумму свыше 5 000 долларов, умышленном причинении ущерба и хранении инструментов для взлома.
Обыски были проведены как в автомобиле подозреваемых, так и в одном из домов на улице Рю-де-Зекоссе в Бозарнуа. В результате были изъяты похищенные медные провода и инструменты, предположительно использовавшиеся при совершении преступлений.
Кражи медных кабелей в последние недели участились. В Онтарио, например, расследуется дело о хищении около 280 метров кабеля Bell на сумму от 20 до 40 тысяч долларов. Подобные инциденты также были зафиксированы в Гатино и в провинции Нью-Брансуик.
На фоне роста таких преступлений в федеральном парламенте рассматривается законопроект о ужесточении наказаний. Законопроект C-14, прошедший второе чтение 18 ноября 2025 года, предусматривает, что вмешательство в работу или доступ к объектам жизненно важной инфраструктуры будет рассматриваться как отягчающее обстоятельство при вынесении приговора.
По данным Bell, в прошлом году по всей Канаде было зафиксировано более 1 275 случаев кражи медного кабеля — почти на 40 процентов больше, чем годом ранее. Большинство таких преступлений произошло в Онтарио, Квебеке и Нью-Брансуике.
