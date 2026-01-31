Карни прокомментировал сообщения о контактах США с сепаратистами Альберты

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что президент США Дональд Трамп никогда не поднимал в разговорах с ним тему возможного отделения от страны провинции Альберта.

Комментарий прозвучал на пресс-конференции в Оттаве, где глава правительства ответил на вопросы о публикациях в зарубежной прессе о тайных встречах американских чиновников с альбертинскими сепаратистами.

«Мы ожидаем, что администрация США будет уважать суверенитет Канады. Я всегда ясно высказываю эту позицию при общении с президентом Трампом», — подчеркнул Карни. Он добавил, что в последние месяцы не обсуждал эту тему с Вашингтоном напрямую, но существуют специальные каналы, по которым Оттава может выражать обеспокоенность.

Ранее британская Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что лидеры ультраправого движения Alberta Prosperity Project («Проект процветания Альберты»), выступающего за независимость провинции, трижды встречались с американскими чиновниками в Вашингтоне. Активисты, по данным издания, намерены вновь обратиться к представителям Госдепартамента и Минфина США с просьбой о предоставлении кредита в размере 500 миллиардов долларов в случае проведения и успешного исхода референдума о независимости.

В Госдепартаменте подтвердили, что контактируют с представителями гражданского общества, однако не стали уточнять детали встреч. В Белом доме подчеркнули, что не оказывают политической или финансовой поддержки сторонникам отделения Альберты. Тем временем министр финансов США Скотт Бессент ранее заявил, что считает провинцию «естественным партнёром Вашингтона» и выразил мнение, что федеральные власти Канады ограничивают её экономический потенциал.

Дональд Трамп и раньше допускал резкие высказывания в адрес Канады, призывая северного соседа «войти в состав США». В ответ в Оттаве неоднократно заявляли, что подобные идеи «не имеют отношения к реальности» и противоречат принципам канадской государственности.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG