США ввели 50-процентные пошлины на канадские самолёты из-за спора о сертификации

Администрация президента США Дональда Трампа отозвала сертификацию канадских самолётов и ввела на них 50-процентную пошлину. Об этом американский лидер сообщил на своей странице в социальной сети Truth Social, объяснив решение ответными мерами на отказ канадских властей сертифицировать американские бизнес-джеты.

По словам Трампа, отказ Канады в сертификации фактически блокирует продажу американских самолётов на территории страны. «Если эта ситуация не будет немедленно исправлена, я собираюсь взимать с Канады 50 процентов пошлины за все самолёты, проданные в США», — написал он. Президент подчеркнул, что меры останутся в силе до тех пор, пока Канада не одобрит продукцию компании Gulfstream.

Таким образом, Вашингтон в одностороннем порядке приостановил признание лётных сертификатов для канадских производителей и ввёл масштабные пошлины, которые могут серьёзно повлиять на экспорт авиационной техники. Среди затронутых компаний, по данным отраслевых источников, фигурируют Bombardier и De Havilland Canada.

Напряжённость в торговых отношениях между двумя странами усилилась после того, как неделю назад Трамп пригрозил ввести 100-процентные пошлины на канадские товары, выразив недовольство сотрудничеством Оттавы с Пекином. В канадском правительстве пока не комментировали новые шаги Белого дома.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG