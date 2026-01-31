В Канаде расследуют случай эвтаназии женщины, проведённой вопреки её отказу

Канадские власти начали расследование инцидента, вызвавшего широкий общественный резонанс: пожилую женщину подвергли эвтаназии спустя сутки после того, как она официально передумала проходить эту процедуру. Об этом сообщает британская газета The Mirror, ссылаясь на отчёт комиссии по медицинской помощи при смерти (MAiD).

По данным отчёта, женщина первоначально согласилась на эвтаназию из-за тяжёлого состояния после хирургической операции, однако позже заявила врачу, что изменила решение и хочет перейти на паллиативное лечение. Она подчеркнула, что прекращение жизни противоречит её личным убеждениям.

На следующий день пациентку доставили в больницу, где медики отметили тяжёлую эмоциональную усталость её супруга, долго ухаживавшего за ней дома. Хоспис, куда планировалось перевести женщину, отказался принять её, после чего муж настоял на новой срочной оценке состояния. Второй врач одобрил проведение эвтаназии, несмотря на возражения первого специалиста, который просил провести дополнительное обследование. Третий врач дистанционно подтвердил решение, и к вечеру процедура была выполнена.

Комиссия, изучившая обстоятельства, сочла ситуацию «чрезвычайно сложной и требующей углублённого анализа», отметив, что супруг активно участвовал во всех встречах и переписке с врачами, что могло повлиять на волеизъявление пациентки.

По данным канадских источников, это один из немногих случаев, когда эвтаназия была проведена при неясных обстоятельствах отказа. Программа MAiD (Medical Assistance in Dying) действует в Канаде с 2016 года и регулярно вызывает дискуссии о границах добровольности и ответственности врачей.

