Рынок недвижимости Квебека идёт против течения общеканадского спада

Виктория Христова Янв 31, 2026 Бизнес, Лев Голберг, Недвижимость, Новости Оставить комментарий 109 Просмотров

Рынок недвижимости Квебека продолжает заметно отличаться от общефедеральных тенденций, демонстрируя устойчивость и рост на фоне замедления в других регионах страны.

 

В то время как значительная часть Канады в 2025 году столкнулась с охлаждением жилищного рынка, в Квебеке наблюдалась неожиданно высокая активность — в ряде регионов вплоть до настоящего бума. Продажи выросли во всех сегментах, несмотря на экономическую неопределённость и резкое сокращение предложения.

По данным недавнего отчёта Квебекской профессиональной ассоциации риелторов (QPAREB), прошедший год стал третьим по успешности за всю историю наблюдений. Количество сделок увеличилось в среднем на 8 процентов по сравнению с предыдущим годом, а цены на жильё выросли примерно на 9 процентов.

Одним из ключевых факторов роста стали благоприятные условия кредитования: снижение процентных и ипотечных ставок, а также продление максимального срока амортизации ипотечных займов. Существенную роль сыграл и стремительный рост арендных ставок, который подтолкнул многих арендаторов к покупке собственного жилья.

При этом недвижимость в Квебеке — сегодня опережающая по динамике рынки Онтарио и Британской Колумбии — по-прежнему остаётся значительно более доступной по цене. Это делает провинцию привлекательной для покупателей, вытесненных с перегретых рынков других регионов. Важно отметить, что из-за действующего запрета на иностранных покупателей основную долю спроса формируют внутренние участники рынка.

Живописный, лесистый и богатый историческим наследием Квебек — крупнейшая провинция Канады по площади и единственная с франкоязычным большинством — вновь подтвердил репутацию устойчивого «нонконформиста» на фоне национального экономического замедления.

Рост цен и проблема доступности

Однако бурное развитие рынка имеет и обратную сторону. По словам директора по анализу рынка QPAREB Шарля Бранта, рост активности «усугубил проблему доступности жилья».

«Всё больше домохозяйств подошли к пределу своей долговой нагрузки, что замедлило темпы продаж в последние месяцы года», — отметил он, добавив, что в 2026 году возможно постепенное охлаждение рынка.

Соотношение количества выставленных объектов к числу продаж приближается к исторически низким значениям, что подчёркивает острую нехватку предложения и формирование рынка, явно благоприятного для продавцов.

По прогнозам Бранта, низкий уровень доступности, особенно в южных регионах провинции, а также хронический дефицит объектов приведут к плато по числу сделок во многих сегментах рынка. При этом условия по-прежнему будут поддерживать рост цен, пусть и более умеренный.

Схожую оценку дала и Канадская ассоциация недвижимости, отметив, что цены в Квебеке продолжат расти в 2026 году, но «значительно более сдержанными темпами, чем в 2025-м».

Квебек-Сити — лидер роста

Согласно данным QPAREB за прошлый год и начало 2026-го, большинство крупных агломераций провинции демонстрируют устойчивый рост продаж на фоне резкого сокращения предложения.

Особенно выделяется Квебек-Сити, где зафиксирован рекордный рост цен на жилую недвижимость. Медианная стоимость отдельно стоящих домов выросла на впечатляющие 17 процентов и достигла 450 тысяч долларов, сделав город одним из самых «горячих» рынков Канады.

«Исключительный дефицит предложения привёл к особенно резкому росту цен», — отметила старший экономист ассоциации Камий Лаберж.

В Монреале медианная цена жилья поднялась примерно до 635 тысяч долларов — рост менее стремительный, чем в Квебек-Сити или Сагенее, но всё же заметный.

Курортные регионы, такие как Мон-Тремблан и Восточные кантоны, также переживают всплеск активности, привлекая состоятельных покупателей, ориентированных на загородный образ жизни и инвестиции. По данным компании Engel & Völkers, оживление наблюдается и в сегменте элитной недвижимости Монреаля.

В то время как рынок кондоминиумов демонстрирует небольшое улучшение по части предложения, дефицит по-прежнему особенно остро ощущается в сегментах индивидуальных домов и так называемых plex — дуплексов и триплексов, являющихся характерной особенностью жилищного фонда Квебека.

Провинциальная ассоциация риелторов продолжает настаивать на необходимости наращивания объёмов жилищного строительства для восстановления баланса.

Риелторы в новой реальности

Ещё недавно Квебек считался регионом без резких колебаний на рынке недвижимости. Сегодня местные агенты вынуждены адаптироваться к принципиально иной динамике.

«Спрос по-прежнему высок, особенно на готовые к заселению объекты в хороших районах и на надёжную доходную недвижимость», — отмечает вице-президент Remax Bardagi в Монреале Жозиан Пепен.

По её словам, Квебек-Сити сейчас наиболее активен, а рынок Большого Монреаля остаётся сильным за счёт масштабов и постоянного притока покупателей, хотя он более чувствителен к ценам, и сделки в верхнем сегменте требуют больше времени. Гатино также сохраняет устойчивые позиции.

Активно работают и профессиональные регуляторы рынка.

«Регулирование у нас достаточно жёсткое, но далеко не вся информация понятна широкой публике», — говорит брокер Remax Николя Жоффруа-Брюле, курирующий офисы в Квебек-Сити и Труа-Ривьере. — «Наша задача — объяснять клиентам новые правила».

Его пожелание — пусть и маловероятное — период стабильности без очередных реформ, чтобы участники рынка смогли адаптироваться ко всем изменениям, введённым за последние годы. Среди них — повышение прозрачности сделок, усиление защиты потребителей, ужесточение правил аренды и реформирование кондоминиумов.

Дополнительную тревогу вызывает подготовка нового регуляторного подхода к обновлённым картам зон подтопления, из-за чего некоторые владельцы опасаются падения стоимости своей недвижимости.

Замедление роста населения, особенно в Монреале, может охладить спрос. В то же время крупные государственные инвестиционные проекты — включая обсуждаемую высокоскоростную железнодорожную линию Торонто–Монреаль–Квебек-Сити — способны вновь подстегнуть интерес к рынку.

Как говорится, qui vivra verra — поживём и увидим.

