Рынок недвижимости Квебека идёт против течения общеканадского спада

Рынок недвижимости Квебека продолжает заметно отличаться от общефедеральных тенденций, демонстрируя устойчивость и рост на фоне замедления в других регионах страны.

Рынок недвижимости Квебека продолжает заметно отличаться от общефедеральных тенденций, демонстрируя устойчивость и рост на фоне замедления в других регионах страны.

В то время как значительная часть Канады в 2025 году столкнулась с охлаждением жилищного рынка, в Квебеке наблюдалась неожиданно высокая активность — в ряде регионов вплоть до настоящего бума. Продажи выросли во всех сегментах, несмотря на экономическую неопределённость и резкое сокращение предложения.

По данным недавнего отчёта Квебекской профессиональной ассоциации риелторов (QPAREB), прошедший год стал третьим по успешности за всю историю наблюдений. Количество сделок увеличилось в среднем на 8 процентов по сравнению с предыдущим годом, а цены на жильё выросли примерно на 9 процентов.

Одним из ключевых факторов роста стали благоприятные условия кредитования: снижение процентных и ипотечных ставок, а также продление максимального срока амортизации ипотечных займов. Существенную роль сыграл и стремительный рост арендных ставок, который подтолкнул многих арендаторов к покупке собственного жилья.

При этом недвижимость в Квебеке — сегодня опережающая по динамике рынки Онтарио и Британской Колумбии — по-прежнему остаётся значительно более доступной по цене. Это делает провинцию привлекательной для покупателей, вытесненных с перегретых рынков других регионов. Важно отметить, что из-за действующего запрета на иностранных покупателей основную долю спроса формируют внутренние участники рынка.

Живописный, лесистый и богатый историческим наследием Квебек — крупнейшая провинция Канады по площади и единственная с франкоязычным большинством — вновь подтвердил репутацию устойчивого «нонконформиста» на фоне национального экономического замедления.

Рост цен и проблема доступности

Однако бурное развитие рынка имеет и обратную сторону. По словам директора по анализу рынка QPAREB Шарля Бранта, рост активности «усугубил проблему доступности жилья».

«Всё больше домохозяйств подошли к пределу своей долговой нагрузки, что замедлило темпы продаж в последние месяцы года», — отметил он, добавив, что в 2026 году возможно постепенное охлаждение рынка.

Соотношение количества выставленных объектов к числу продаж приближается к исторически низким значениям, что подчёркивает острую нехватку предложения и формирование рынка, явно благоприятного для продавцов.

По прогнозам Бранта, низкий уровень доступности, особенно в южных регионах провинции, а также хронический дефицит объектов приведут к плато по числу сделок во многих сегментах рынка. При этом условия по-прежнему будут поддерживать рост цен, пусть и более умеренный.

Схожую оценку дала и Канадская ассоциация недвижимости, отметив, что цены в Квебеке продолжат расти в 2026 году, но «значительно более сдержанными темпами, чем в 2025-м».

Квебек-Сити — лидер роста

Согласно данным QPAREB за прошлый год и начало 2026-го, большинство крупных агломераций провинции демонстрируют устойчивый рост продаж на фоне резкого сокращения предложения.

Особенно выделяется Квебек-Сити, где зафиксирован рекордный рост цен на жилую недвижимость. Медианная стоимость отдельно стоящих домов выросла на впечатляющие 17 процентов и достигла 450 тысяч долларов, сделав город одним из самых «горячих» рынков Канады.

«Исключительный дефицит предложения привёл к особенно резкому росту цен», — отметила старший экономист ассоциации Камий Лаберж.

В Монреале медианная цена жилья поднялась примерно до 635 тысяч долларов — рост менее стремительный, чем в Квебек-Сити или Сагенее, но всё же заметный.

Курортные регионы, такие как Мон-Тремблан и Восточные кантоны, также переживают всплеск активности, привлекая состоятельных покупателей, ориентированных на загородный образ жизни и инвестиции. По данным компании Engel & Völkers, оживление наблюдается и в сегменте элитной недвижимости Монреаля.

В то время как рынок кондоминиумов демонстрирует небольшое улучшение по части предложения, дефицит по-прежнему особенно остро ощущается в сегментах индивидуальных домов и так называемых plex — дуплексов и триплексов, являющихся характерной особенностью жилищного фонда Квебека.

Провинциальная ассоциация риелторов продолжает настаивать на необходимости наращивания объёмов жилищного строительства для восстановления баланса.

Риелторы в новой реальности

Ещё недавно Квебек считался регионом без резких колебаний на рынке недвижимости. Сегодня местные агенты вынуждены адаптироваться к принципиально иной динамике.

«Спрос по-прежнему высок, особенно на готовые к заселению объекты в хороших районах и на надёжную доходную недвижимость», — отмечает вице-президент Remax Bardagi в Монреале Жозиан Пепен.

По её словам, Квебек-Сити сейчас наиболее активен, а рынок Большого Монреаля остаётся сильным за счёт масштабов и постоянного притока покупателей, хотя он более чувствителен к ценам, и сделки в верхнем сегменте требуют больше времени. Гатино также сохраняет устойчивые позиции.

Активно работают и профессиональные регуляторы рынка.

«Регулирование у нас достаточно жёсткое, но далеко не вся информация понятна широкой публике», — говорит брокер Remax Николя Жоффруа-Брюле, курирующий офисы в Квебек-Сити и Труа-Ривьере. — «Наша задача — объяснять клиентам новые правила».

Его пожелание — пусть и маловероятное — период стабильности без очередных реформ, чтобы участники рынка смогли адаптироваться ко всем изменениям, введённым за последние годы. Среди них — повышение прозрачности сделок, усиление защиты потребителей, ужесточение правил аренды и реформирование кондоминиумов.

Дополнительную тревогу вызывает подготовка нового регуляторного подхода к обновлённым картам зон подтопления, из-за чего некоторые владельцы опасаются падения стоимости своей недвижимости.

Замедление роста населения, особенно в Монреале, может охладить спрос. В то же время крупные государственные инвестиционные проекты — включая обсуждаемую высокоскоростную железнодорожную линию Торонто–Монреаль–Квебек-Сити — способны вновь подстегнуть интерес к рынку.

Как говорится, qui vivra verra — поживём и увидим.

Facebook I Instagram I Linkedin