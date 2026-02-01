Двое подростков арестованы по делу о двойном убийстве в кри-общине на севере Квебека

Провинциальная полиция Квебека сообщила об аресте двух 17-летних подростков по делу о двойном убийстве в кри-общине Мистиссини, расположенной примерно в 600 километрах к северо-западу от Квебек-Сити.

Аресты были произведены в пятницу около 13:00 тактическим подразделением полиции непосредственно на территории общины. По словам сержанта Элизабет Маркиз-Ги, задержанные были доставлены на допрос и предстанут перед судом в субботу. Решение о выдвижении конкретных обвинений будет принимать прокуратура.

Жертвами преступления стали двое местных жителей — 30-летний Бедабин Нипуш и 29-летний Даниэль Бенак. Их тела были обнаружены вечером в среду в автомобиле, изрешечённом пулями.

По данным полиции, смертельная стрельба связана с организованной преступностью и, вероятно, стала результатом сведения счетов. Расследование продолжается.

Трагедия вызвала серьёзное потрясение в кри-общине Мистиссини. В четверг утром местные власти ввели кратковременный режим изоляции, призвав жителей оставаться в своих домах до стабилизации ситуации.

Полиция подчёркивает, что угрозы для населения на данный момент нет, и просит всех, кто может обладать информацией, способствующей расследованию, обратиться к правоохранительным органам.

