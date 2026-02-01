Монреальский спортзал навсегда исключил посетителя, пришедшего в нацистской символике

Фитнес-клуб Gym du Plateau в районе Плато-Мон-Руаяль сообщил о постоянном исключении члена клуба, появившегося в тренировочном зале в футболке с нацистской символикой. Первоначально администрация заявляла, что лишь попросила мужчину не носить подобные вещи, однако после общественного давления объявила о полном расторжении членства.

Инцидент произошёл 19 января, когда посетитель по имени Брендон, представившийся только по имени из соображений безопасности, заметил на форме другого мужчины изображение «Totenkopf» — черепа, использовавшегося в символике СС, — и надпись Never Lose Your Smile, трактуемую как неонацистский лозунг. По его словам, при личном столкновении тот мужчина на вопрос, является ли он нацистом, ответил утвердительно.

Брендон сообщил о ситуации руководству клуба и позднее рассказал об этом в соцсети Reddit, где его публикация получила более 2,500 одобрений и набрала свыше 700 тысяч просмотров. После этого история попала в СМИ и вызвала бурную реакцию в интернете.

В четверг клуб сообщил по электронной почте, что нанял внешнего консультанта для проверки обстоятельств. После анализа видеозаписей и беседы с участником инцидента консультант подтвердил, что мужчина действительно носил футболку с нацистской символикой. «Мы решили сделать его временную приостановку постоянной и прекратили его членство», — говорится в письме администрации. В сообщении также отмечается, что задержка в коммуникации была связана с техническими неполадками.

Клуб подчеркнул, что не допускает в своих помещениях «никаких проявлений ненависти или пропаганды», и принёс извинения за «тревожную ситуацию».

Случай произошёл на фоне роста числа антисемитских инцидентов в Монреале за последние годы — от нападений до поджогов синагог. В Центре Израиля и еврейских дел (CIJA) заявили, что демонстрация подобных символов «противоречит ценностям Квебека и не имеет места в обществе», а глава Canadian Anti‑Hate Network Эван Балгорд отметил, что праворадикальные движения в Канаде сегодня «самые многочисленные за всю историю» и участники чувствуют себя «всё более уверенно».

«Каждый из нас несёт ответственность за то, чтобы подобным действиям следовали реальные последствия», — подчеркнул Балгорд.

