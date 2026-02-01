Подписаться на рассылку
Экономика Бизнес Оператор поездов REM признал проблемы с надёжностью движения в Монреале
rem
Вагон REM.

Оператор поездов REM признал проблемы с надёжностью движения в Монреале

Виктория Христова Фев 1, 2026 Бизнес, Новости, Общество Оставить комментарий 37 Просмотров

Компания Alstom Canada, отвечающая за эксплуатацию поездов монреальской системы лёгкого рельсового транспорта REM, пообещала внедрить корректирующие меры после признания того, что работа сети остаётся нестабильной с момента открытия новой ветки в ноябре прошлого года.

 

В официальном заявлении Alstom сообщила, что выявила неисправные электронные компоненты, которые стали причиной значительной части недавних сбоев в работе системы. По словам представителей компании, ремонтные работы должны быть завершены в ближайшие дни.

Компания также признала, что качество обслуживания не соответствует ожиданиям пассажиров. Особенно часто задержки фиксировались на 30-километровом продлении линии REM, открытом 17 ноября. Этот участок соединяет Центральный вокзал Монреаля с Лавалем и Deux-Montagnes, проходя через северо-западные районы агломерации.

Ситуация вызвала резкую реакцию со стороны властей провинции. Министр транспорта Квебека Жонатан Жюльен назвал происходящее неприемлемым и заявил, что неоднократно обсуждал проблему с CDPQ Infra — владельцем сети, оператором Pulsar, а также с компанией Alstom.

«Я ожидаю заметного улучшения надёжности сервиса для пользователей», — написал министр в социальных сетях, подчеркнув, что пассажиры вправе рассчитывать на стабильную и предсказуемую работу общественного транспорта.

REM является одним из ключевых инфраструктурных проектов региона Большого Монреаля и призван существенно сократить нагрузку на дорожную сеть. Однако повторяющиеся технические сбои подрывают доверие пассажиров и усиливают давление на ответственные компании и регулирующие органы.

 

 

