Оператор поездов REM признал проблемы с надёжностью движения в Монреале

Компания Alstom Canada, отвечающая за эксплуатацию поездов монреальской системы лёгкого рельсового транспорта REM, пообещала внедрить корректирующие меры после признания того, что работа сети остаётся нестабильной с момента открытия новой ветки в ноябре прошлого года.

В официальном заявлении Alstom сообщила, что выявила неисправные электронные компоненты, которые стали причиной значительной части недавних сбоев в работе системы. По словам представителей компании, ремонтные работы должны быть завершены в ближайшие дни.

Компания также признала, что качество обслуживания не соответствует ожиданиям пассажиров. Особенно часто задержки фиксировались на 30-километровом продлении линии REM, открытом 17 ноября. Этот участок соединяет Центральный вокзал Монреаля с Лавалем и Deux-Montagnes, проходя через северо-западные районы агломерации.

Ситуация вызвала резкую реакцию со стороны властей провинции. Министр транспорта Квебека Жонатан Жюльен назвал происходящее неприемлемым и заявил, что неоднократно обсуждал проблему с CDPQ Infra — владельцем сети, оператором Pulsar, а также с компанией Alstom.

«Я ожидаю заметного улучшения надёжности сервиса для пользователей», — написал министр в социальных сетях, подчеркнув, что пассажиры вправе рассчитывать на стабильную и предсказуемую работу общественного транспорта.

REM является одним из ключевых инфраструктурных проектов региона Большого Монреаля и призван существенно сократить нагрузку на дорожную сеть. Однако повторяющиеся технические сбои подрывают доверие пассажиров и усиливают давление на ответственные компании и регулирующие органы.

