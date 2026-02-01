Minute Maid будет снят с продажи в Канаде и США

Minute Maid замораживаемый концентрат сока в банках будет снят с продажи в Канаде и США в первом квартале этого года.

Компания Coca‑Cola полностью уходит из сегмента «замороженных банок» в Канаде, ссылаясь на изменение потребительских предпочтений.

Покупатели смогут приобрести этот продукт только до тех пор, пока не распродадут оставшиеся запасы в магазинах.

По словам Coca‑Cola, сейчас больше спрос на другие соковые продукты, и приоритеты бренда сдвигаются в пользу тех категорий, которые лучше продаются

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG