Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Экономика Бизнес Minute Maid будет снят с продажи в Канаде и США
wallpaper.mob.org

Minute Maid будет снят с продажи в Канаде и США

Виктория Христова Фев 1, 2026 Бизнес, Новости, Новости Канады Оставить комментарий 42 Просмотров

Minute Maid замораживаемый концентрат сока в банках будет снят с продажи в Канаде и США в первом квартале этого года.

 

Компания Coca‑Cola полностью уходит из сегмента «замороженных банок» в Канаде, ссылаясь на изменение потребительских предпочтений.

Покупатели смогут приобрести этот продукт только до тех пор, пока не распродадут оставшиеся запасы в магазинах.

По словам Coca‑Cola, сейчас больше спрос на другие соковые продукты, и приоритеты бренда сдвигаются в пользу тех категорий, которые лучше продаются

 

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG

 

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2026, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*