Рынок недвижимости Квебека в 2026 году: передышка после перегрева

После нескольких лет, когда покупка недвижимости в Квебеке напоминала почти невыполнимую задачу, рынок, похоже, готов немного сбавить обороты в 2026 году. Речь, впрочем, не идёт о резком падении цен или обвале — скорее о возвращении к более спокойному и предсказуемому состоянию после периода исключительной перегретости.

Согласно последним прогнозам, рынок остаётся активным, но становится менее хаотичным и чуть более благоприятным для покупателей.

«Квебекский рынок недвижимости не переходит в фазу серьёзного спада. Он вступает в переходный период, когда активность нормализуется после исторических максимумов, оставаясь при этом выше средних показателей прошлых лет», — говорится в заявлении Шарля Бранта, директора службы анализа рынка Ассоциации профессиональных риелторов Квебека (APCIQ).

В масштабах провинции в 2026 году ожидается около 95 700 сделок — это на 2% меньше, чем годом ранее. Такое умеренное снижение объясняется замедлением демографического роста, сохраняющейся проблемой доступности жилья и хронической нехваткой предложения во многих регионах.

Стабильные процентные ставки — глоток воздуха для покупателей

Одним из немногих действительно позитивных факторов для покупателей станет ситуация с процентными ставками. После резких колебаний последних лет денежно-кредитная политика, по оценке APCIQ, вошла в фазу стабилизации. Это делает рынок более предсказуемым и снижает уровень тревожности среди домохозяйств — как при первой покупке жилья, так и при продлении ипотечных кредитов.

Изменяется и атмосфера на рынке: сделки в 2026 году по-прежнему будут заключаться активно, но без прежнего ощущения постоянной спешки. Практика многократных предложений и ценовых «гонок», характерная для последних лет, продолжит постепенно сходить на нет.

«Сверхконкурентные торги будут и дальше ослабевать, хотя полностью не исчезнут — особенно в сегментах и регионах с крайне ограниченным предложением», — отмечает Шарль Брант.

«Лучше» — не значит «дешевле»

Несмотря на некоторое охлаждение, цены на жильё продолжат расти. В среднем по Квебеку медианная цена на индивидуальный жилой дом в 2026 году достигнет 520 200 долларов, что означает рост на 6%. Стоимость кондоминиумов вырастет более умеренно — до 408 000 долларов (+3%).

Сохраняющийся дефицит предложения и высокие затраты на строительство по-прежнему играют на стороне продавцов.

При этом региональные различия остаются весьма значительными. В Монреале ожидается небольшое снижение активности, особенно в сегменте индивидуальных домов, где высокие цены и ограниченный выбор заставляют покупателей действовать осторожнее. Рынок кондоминиумов, напротив, может предложить больше вариантов, что способствует относительной стабилизации цен.

В регионе Квебек-Сити ситуация иная: дефицит предложения остаётся острым, а давление на цены — высоким. В других, более доступных регионах провинции рост может превысить средний показатель по Квебеку, особенно за счёт спроса со стороны первых покупателей и интереса к доходной недвижимости — дуплексам и триплексам (plex).

«Региональные рынки будут развиваться разными темпами в 2026 году. Там, где предложение остаётся крайне ограниченным, ценовое давление сохранится даже при снижении общего спроса», — подчёркивает Камий Лаберж, заместитель директора и главный экономист APCIQ.

Не чудо, но передышка

2026 год не станет волшебным моментом, когда покупка жилья вновь станет простой и доступной для всех. Однако для тех, кто отложил свои планы из-за перегретого рынка и высокой неопределённости, наступающий год может принести долгожданное облегчение.

Квебекский рынок недвижимости, похоже, входит в более спокойную фазу — менее напряжённую, более предсказуемую и чуть менее удушающую, чем в предыдущие годы.

