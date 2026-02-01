Подписаться на рассылку
Экономика Бизнес Рабочие коммунальных служб Монреаля объявили забастовку на 4 февраля

Виктория Христова Фев 1, 2026 Бизнес, Новости, Новости провинции Квебек, Общество

 

Рабочие физического труда (cols bleus) города Монреаля проведут однодневную забастовку 4 февраля. При этом городская администрация заверила, что основные жизненно важные услуги для населения будут сохранены.

Власти сообщили, что во время забастовки продолжат работать следующие службы:

  • уборка снега;

  • ремонт дорожного покрытия;

  • инспекция арен и спортивных сооружений;

  • очистка общественных пространств;

  • ремонт дорожных знаков и уличного освещения в случае аварий;

  • обслуживание водопроводных сетей и канализации;

  • производство питьевой воды и очистка сточных вод.

Тем не менее город призывает жителей заранее проверять режим работы муниципальных объектов перед выходом из дома в день забастовки. Актуальная информация будет размещена на официальном сайте Монреаля, а также доступна по телефону службы 311.

«Учитывая возможное влияние забастовки рабочих коммунальных служб на деятельность города, администрация Монреаля просит жителей с пониманием отнестись к возможным изменениям в предоставлении услуг 4 февраля», — говорится в официальном сообщении мэрии.

Профсоюз городских рабочих, представляющий около 5 500 сотрудников, ведёт переговоры о продлении коллективного договора с февраля 2025 года. Переговорный процесс продолжается, однако стороны пока не достигли соглашения.

В целом администрация Монреаля одновременно ведёт переговоры с шестью группами муниципальных служащих по обновлению коллективных договоров.

 

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG

 

