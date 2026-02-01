Рабочие коммунальных служб Монреаля объявили забастовку на 4 февраля

Рабочие физического труда (cols bleus) города Монреаля проведут однодневную забастовку 4 февраля. При этом городская администрация заверила, что основные жизненно важные услуги для населения будут сохранены.

Власти сообщили, что во время забастовки продолжат работать следующие службы:

уборка снега;

ремонт дорожного покрытия;

инспекция арен и спортивных сооружений;

очистка общественных пространств;

ремонт дорожных знаков и уличного освещения в случае аварий;

обслуживание водопроводных сетей и канализации;

производство питьевой воды и очистка сточных вод.

Тем не менее город призывает жителей заранее проверять режим работы муниципальных объектов перед выходом из дома в день забастовки. Актуальная информация будет размещена на официальном сайте Монреаля, а также доступна по телефону службы 311.

«Учитывая возможное влияние забастовки рабочих коммунальных служб на деятельность города, администрация Монреаля просит жителей с пониманием отнестись к возможным изменениям в предоставлении услуг 4 февраля», — говорится в официальном сообщении мэрии.

Профсоюз городских рабочих, представляющий около 5 500 сотрудников, ведёт переговоры о продлении коллективного договора с февраля 2025 года. Переговорный процесс продолжается, однако стороны пока не достигли соглашения.

В целом администрация Монреаля одновременно ведёт переговоры с шестью группами муниципальных служащих по обновлению коллективных договоров.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG