Трамп пошутил о расширении США за счёт Канады, Гренландии и Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп во время торжественного ужина, организованного закрытым вашингтонским клубом Alfalfa Club, выступил с серией провокационных шуток о возможном расширении состава Соединённых Штатов.

Мероприятие прошло на фоне массовых протестов, связанных с иммиграционной политикой администрации. Несмотря на напряжённую общественную атмосферу, глава государства появился на ужине в парадной форме и, по собственному признанию, оказался в компании «людей, которых он ненавидит». Среди гостей были генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон, с банком которого Трамп находится в судебном споре, а также финансист Дэвид Рубинштейн, ранее уволенный президентом с поста главы Центра Кеннеди.

В ходе выступления Трамп позволил себе шутки о «скорой интервенции» в Гренландию и возможных бомбардировках Ирана. Часть высказываний была встречена залом холодно — реакцией стало, по описанию очевидцев, почти полное молчание. Позже президент уточнил, что США не намерены вторгаться в Гренландию, поскольку, по его словам, рассматривают возможность её приобретения.

Кульминацией вечера стало заявление, вызвавшее наибольший резонанс.

«Я никогда не собирался делать Гренландию 51-м штатом. Я хочу сделать Канаду 51-м штатом. Гренландия станет 52-м, а Венесуэла, возможно, — 53-м», — заявил Трамп, вновь вызвав неоднозначную реакцию аудитории.

Ранее президент уже упоминал о переговорах, касающихся усиления американского влияния в Гренландии, что тогда также вызвало обеспокоенность у союзников США и властей Дании.

Эксперты отмечают, что подобные высказывания, даже прозвучавшие в шутливой форме, отражают характерный для Дональда Трампа стиль политической риторики, сочетающий провокацию, иронию и намеренное размывание границы между серьёзными заявлениями и сарказмом.

