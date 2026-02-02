Алис Винокур представила англоязычный дебют «Кутюр» на кинофестивале в Торонто

На юбилейном, 50-м Международном кинофестивале в Торонто состоялась премьера фильма «Кутюр» — первого англоязычного проекта французского режиссёра Алис Винокур, четырежды номинированной на Каннский кинофестиваль. Картина, посвящённая закулисному миру высокой моды, стала заметным событием фестивальной программы и уже успела привлечь внимание международных кинокритиков.

После торонтской премьеры «Кутюр» был отобран в конкурсную программу 73-го Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне, где получил две номинации, а затем показан на фестивалях в Рио-де-Жанейро, Риме, Гётеборге и ряде других городов.

Главные роли в фильме исполнили обладательница премии «Оскар» Анджелина Джоли и лауреат французской кинопремии «Сезар» Луи Гаррель. В актёрский состав также вошли Элла Румпф, известная по фильмам «Теория простых чисел» и «Любовь между строк», и модель международного уровня Аньер Анэй — уроженка Южного Судана, сотрудничавшая с домами Chanel, Balmain, Dior и Prada.

Сюжет «Кутюра» разворачивается в Париже во время Недели высокой моды. Главная героиня, нью-йоркский режиссёр Максин, приезжает во французскую столицу, чтобы снять фильм о закулисье одного из самых закрытых и мифологизированных событий модной индустрии. Погружаясь в напряжённый ритм съёмок и знакомясь с людьми, чьи судьбы далеки от глянцевого блеска подиумов, она начинает работать с харизматичным оператором Антоном. Их профессиональное партнёрство постепенно перерастает в личную историю, разворачивающуюся на фоне мира, где красота требует предельной концентрации и жертв.

Продюсерами картины выступили лауреат премии «Сезар» Шарль Жилибер («Мустанг», «Остров Бергмана»), четырежды номинированный на BAFTA Уильям Хорберг («Холодная гора», «Талантливый мистер Рипли»), Чжан Синь, а также Анджелина Джоли, принявшая участие в проекте не только как актриса, но и как продюсер.

«Кутюр» продолжает авторскую линию Алис Винокур, исследующей внутренний мир творческих людей и скрытую сторону внешне успешных индустрий, предлагая зрителю взглянуть на высокую моду как на пространство человеческих историй, противоречий и неожиданных связей.

