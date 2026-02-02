День сурка: как древняя примета стала международным праздником

Ежегодно 2 февраля в Канаде и США отмечается День сурка — необычный праздник, в основе которого лежит народная традиция предсказывать погоду. Считается, что именно в этот день поведение сурка может подсказать, будет ли весна ранней или зима задержится ещё на несколько недель.

Истоки праздника уходят в дохристианские времена. Традиция наблюдать за животными в начале февраля была распространена в Европе, а в Северную Америку её привезли немецкие иммигранты. Выбор даты не случаен: начало февраля издавна считалось самым холодным и трудным периодом зимы, предшествующим весеннему равноденствию.

Официальная история Дня сурка началась в 1886 году в небольшом американском городе Панксатони (штат Пенсильвания). Тогда редактор местной газеты Клаймер Фрис опубликовал заметку, в которой объявил 2 февраля Днём сурка. Уже год спустя состоялось первое празднование: группа горожан отправилась к холму, чтобы понаблюдать за пробуждением грызуна. По легенде, сурок вышел из норы, увидел собственную тень и тут же скрылся обратно — знак того, что зима продлится ещё шесть недель.

С тех пор примета остаётся неизменной: если в солнечный день сурок пугается своей тени и возвращается в нору, холода задержатся; если же остаётся снаружи — весна обещает быть ранней. В наши дни в Панксатони ежегодно проходит масштабная церемония с участием членов «Клуба сурка», облачённых в строгие костюмы и цилиндры. Главным героем праздника является сурок по имени Фил Панксатонский, официально получивший это имя в 1960-х годах. Событие транслируется в прямом эфире по телевидению и в интернете, а по всей стране в этот день проходят фестивали и народные гулянья.

Мировую известность празднику принесла кинокартина «День сурка», вышедшая на экраны в 1993 году. В фильме с Биллом Мюрреем в главной роли история ежегодного празднования превращается в философскую притчу о времени, выборе и изменении себя. После выхода ленты выражение «день сурка» вошло в повседневный язык и стало обозначать монотонную рутину, когда события повторяются изо дня в день.

Интересно, что и в русской традиции 2 февраля имело особое значение. В этот день отмечали Ефимов день — в честь преподобного Евфимия Великого, одного из основателей монашества. В народе его называли Ефимом Зимним или Метельным и также связывали с погодными приметами. Сильный ветер сулил дождливое лето, солнце в полдень — раннюю весну, пасмурная погода — весенние заморозки, а метель предвещала холодную Масленицу и затяжную весну.

Так древние наблюдения за природой, пройдя через века и культуры, превратились в яркий современный праздник, который по-прежнему напоминает: даже в разгар зимы люди с надеждой смотрят в сторону весны.

