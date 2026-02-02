В Броссаре обнаружены тела мужчины и женщины

Ранним утром в понедельник в городе Броссар на южном берегу Монреаля были обнаружены тела двух человек — 56-летнего мужчины и 54-летней женщины. Об этом сообщили в полиции агломерации Лонгёй (SPAL).

Сигнал в службу 911 поступил в 00:45. Звонивший сообщил о предполагаемом вооружённом нападении на авеню Бьенвеню. Прибывшие на место полицейские обнаружили двух человек с признаками насильственной смерти. Медики констатировали смерть на месте происшествия.

В районе инцидента был немедленно установлен охранный периметр, а также развернут оперативный штаб. Следователи и специалисты-криминалисты проводят осмотр территории и собирают улики. Подробности случившегося, а также возможные мотивы и обстоятельства гибели людей на данный момент не раскрываются. Информации о задержаниях полиция пока не предоставила.

Расследование продолжается. Правоохранительные органы обращаются к возможным свидетелям и всем, кто может располагать полезной информацией, с просьбой связаться с Info-Azimut анонимно по телефону 450-646-8500.

