Лобовое столкновение с автобусом STM на трассе Виль-Мари: водитель госпитализирован

Ранним утром в воскресенье мужчина в возрасте около 50 лет был госпитализирован с серьёзными травмами после лобового столкновения с автобусом Монреальского транспортного общества (STM) на восточном направлении автострады Виль-Мари (шоссе 136).

Как сообщили в полиции провинции Квебек (SQ), экстренные службы были вызваны на место происшествия около 2:30 ночи. Авария произошла на участке трассы в районе Вестмаунта. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля двигался по автомагистрали в неправильном направлении, что и привело к столкновению с автобусом.

Пострадавшего водителя доставили в больницу с тяжёлыми травмами. Позже полиция уточнила, что его состояние стабилизировалось и угрозы жизни больше нет. Водитель автобуса также был госпитализирован, однако получил лишь незначительные травмы. Пассажиров в салоне автобуса в момент аварии не было.

На месте происшествия работали следователи SQ, которым предстоит установить все обстоятельства и причины случившегося. Из-за аварии движение по трассе было полностью перекрыто на несколько часов. Все полосы автострады вновь открыли около 8:30 утра.

Расследование продолжается.

