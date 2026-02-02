Деньги должны делать деньги. Вопрос только: «Как это сделать? »

Подписаться на рассылку
Svitlana Matviyenko Фев 2, 2026 Бизнес, Недвижимость, Недвижимость с Ольгой Успенской, Новости Оставить комментарий 37 Просмотров

Инвестиция в недвижимость — один из самых надежных способов делать деньги и постепенно становиться богатым.

Поговорим сегодня о покупке доходных домов. Это может быть дом с 2 квартирами (2-плекс), с 3 квартирами (3-плекс) или с 4 квартирами (4-плекс), в котором Вы можете проживать или полностью сдавать.

 

Такого плана покупка первого собственного жилья поможет Вам выплачивать ипотеку и, что очень важно, упростит получение ипотеки от банка. У банка будут гарантии, что если у вас будут проблемы с работой, у Вас останется доход от сданных квартир, что поможет Вам с выплатой ипотеки.

При покупке такого дома первый взнос будет 5% от цены на 2-плекс и 10% на 3-плекс и 4-плекс с условием, что Вы займете одну из квартир. Если Вы не планируете жить в таком доме, Ваш первый взнос составит 20 % от цены. Для начинающих инвесторов в недвижимость, я всегда советую начинать с покупки такого малоквартирного дома. Обслуживать его несложно: как правило, жильцы сами стригут газон и убирают снег. Главное, не забыть это указать в договоре на съем жилья. Такие дома очень популярны и цены на них постоянно растут.

Теперь, когда Вы стали счастливым обладателем такого дома, Вы ждете 3-5 лет, пока цена на него вырастет, и банк сможет Вам выделить дополнительный кредит под этот дом. Теперь перед Вами стоит другой вопрос: купить еще один или два малоквартирных дома, или «замахнуться» на многоквартирный дом, т.е. состоящий из 5 квартир и более? Должна Вас сразу предупредить, что публика, проживающая в таких домах, разная. Чем меньше квартир в доме, тем дороже плата за жилье, соответственно и другая категория людей в них проживающих.

При покупке многоквартирного доходного дома очень важно обратить на его местоположение. Здесь уже не так важно, кто Ваши соседи и площадь земли, но важны близость торгового центра и доступность общественного транспорта.

Первый взнос для дома с 5 квартирами и больше составляет как минимум 15% от его цены. Банковский процент на доходные дома, которые стоят 1млн.$ и больше, обычно меньше, чем на малоквартирные дома. Но получить ипотеку под такой дом очень непросто. Ведь банк рискует своими 85%, значит, он должен быть уверен, что дом будет себя оплачивать.

 

real estate broker

Расчеты банка по доходности во многом могут отличаться от Ваших. При расчете расходов на дом, Вы, конечно же, посчитаете выплаты по ипотеке и прибавите к ним школьные и городские таксы, страховку и затраты на отопление и освещение. Затем Вы отнимете от прибыли, которую Вам будут давать сданные квартиры Ваши затраты и получите чистую прибыть.

Но банк, даже если вы покупаете дом с 100% занятостью квартир, учтет риск незанятости и возможный ремонт вакантной квартиры. Даже если Вы планируете убираться и обслуживать Ваш доходный дом сами, банк добавит в расходы зарплату консьержа. Если при расчете ипотеки Вы берете самый низкий процент на рынке, банк будет считать Вашу ипотеку под самый высокий на рынке банковский % на случай, если он резко вырастет в ближайшее время. Таким образом может получиться, что доход от дома только-только покрывает расходы или даже себя не окупает. В этом случае банк не даст Вам 85%, а согласится на такой кредит, при котором у него не будет риска. Если дом расположен в престижном районе, а в квартирах жильцы живут по 20 лет и соответственно доход у дома низкий, но есть большой потенциал, такие дома продаются с первым взносом, который составляет 50% от цены.

При покупке доходного дома покупатели очень беспокоятся, что останутся с незанятыми квартирами. К счастью, мы живем не в Африке, а в Канаде! С нашим климатом и канадской зимой, на улице не заночуешь. Так что, если даже у населения не будет денег на еду, на оплату жилья деньги всегда найдутся, и Ваши квартиры будут всегда сданы.

Одно из преимуществ инвестиций в доходные дома является то, что Вы можете указать в налоговой декларации все Ваши расходы на дом и даже выплаченные интересы банку. Вкладывая деньги в ремонт дома, Вы повысите его стоимость и заплатите меньше налогов. Не забывайте, что постепенно Вы уменьшаете Ваш долг банку, выплачивая не только его интересы, но и капитал. И главное, цена на Вашу недвижимость постоянно растет, значит, Вы сможете в будущем получить дополнительный кредит от банка на Ваши дома и купить еще другие.

Деньги должны делать деньги!

Например:
6-plex, доход 90360$ / год, цена 1,65млн
Адрес 685, 16e Avenue, Lachine

 

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками. 

У Вас остались вопросы, или Вы планируете купить/ продать Вашу недвижимость? 

Звоните (514) 999-9260 или оставляйте заявку на моем сайте www.RussianRealtorMontreal.com.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG

 

