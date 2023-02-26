Как уменьшить звук и вибрацию работающего холодильника. Несколько полезных советов

Простейшие полезные советы – как снизить уровень шума от работающего холодильника. И как уменьшить вибрацию.

Шум работающего холодильника может весьма надоедать, это бесспорно. В небольших квартирах (да и не только в небольших), жильцы просыпаются ночью от неожиданного включения мотора или же, наоборот, в момент его выключения и наступления неожиданной тишины. К тому же, холодильник вибрирует, постукивает, может шипеть и бурчать, как голодный кот (хотя еды в нём, казалось бы, много, но вот, голоден). Рекомендуется несколько методов, которые могут помочь справиться с неудобством, вот они:

Стабилизируйте свой холодильник. Когда вы открываете и закрываете дверцу, он всегда немного сдвигается, даже если холодильник снабжён стабилизаторами. Всегда полезно подложить под ножки кусочки картона или фанеры, причём, возможно, придётся пробовать в поисках лучшего расположения этих подкладок. В Доллараме продаются каучуковые подстилки — купите и поставьте холодильник на них, это снизит шум значительно, особенно, когда полы керамические, как часто бывает на кухнях.

Отдовиньте холодильник от стенки, хотя бы на пять сантиметров, а лучше на десять сантиметров. Дело в том, что при работе аппарат вибрирует, вибрация передаётся стенкам, а это усиливает шум и вибрацию во всей квартире.

Регулярно чистите доступные части двигателя — от змеевика (часто эту деталь в виде некоей изгибающейся змейки называют испарителем или серпантином) до всевозможных коробок. Отключите холодильник от сети и протирайте их примерно раз в пару месяцев. Для удаления пыли с задней стенки можно пройтись пылесосом. Эти действия сократят шум работающего двигателя.

Располагайте продукты разумно. Удивительно, но часто люди ставят бутылки вплотную друг к другу, те ударяются друг о друга во время работы мотора, шум и вибрация усиливается, но со стороны кажется, что шумит просто сам холодильник, а не дребезжат бутыли. Кстати, старайтесь не ставить стеклянные бутыли (пиво, вино) на двери, такое расположение тоже приводит к усилению шума и вибрации.

Не ставьте в холодильник тёплые и горячие продукты. Сегодняшние холодильники не наращивают лёд во время работы, поэтому многие считают, что тёплые продукты, поставленные на полку холодильника, быстрее охладятся, а ничего плохого не случится. В принципе, так оно и есть, вот только компрессор в таких случаях работает дольше, следдовательно, и шума больше (да и трат энергии, хотя они и небольшие).

Успехов в битве за тишину!