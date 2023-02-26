История крестовых походов, в очень кратком (и беспристрастном) изложении

Всегда полезно освежить свою память, узнав что-то новое или хорошо забытое старое. В данном случае – о крестовых походах.

Сколько всего было крестовых походов никто точно не скажет. Некоторые историки включают в общую летопись вторжения на территорию нынешних балтийских стран (Литвы, Латвии, Эстонии) с целью христианизации местных язычников, другие прибавляют и походы меченосцев на Русь, третьи вычёркивают ряд относительно малочисленных вторжений на территорию современной Турции и так далее. В принципе, можно насчитать десяток «Крестовых походов», может быть, достойных этого звания.

Основные Крестовые походы были направлены на освобождение Иерусалима, попавшего во власть мусульман, Иерусалим – святыня христиан, так как там, якобы, находился гроб господень (в него положили Иисуса Христа после снятия с креста), но город принадлежал «неверным». И христианские правители Европы не раз объявляли о желании освободить город и святыни от владычества мусульман.

С этой целью в средневековье и были организованы несколько крестовых походов, которые увенчались по-разному — некоторые даже были успешны. Но расскажем кратко о трёх. Просто, в качестве примера общего настроения и духа этих освободителей народов от ига неправильных религиозных воззраений.

Первый Крестовый поход начал Папа Урбан 2 (Urbain) в 1096 году. Отправились в него богобоязненные пилигриммы. Во главе стояли Готье Безземельный (Gautier Sans Avoir) и Пьер-Отшельник (Pierre l’Ermite) – неудачливые и неудавшиеся короли. Крестоносцы были столь невежественны, что даже не знали, по каким землям шли. Они грабили все на своем пути, так как отправились в путь, не взяв достаточного количества еды. Эти люди не соображали, на каком расстоянии и в каком направлении лежит Иерусалим. Десятки, а то и сотни тысяч крестоносцев заполнили дороги Европы. Деревни и города на их пути грабились под чистую.В схватках с ними гибли тысячи людей. Наконец, жители стали просто убегать при их приближении, либо встречали пришельцев ливнем стрел и копий, не давая тем войти в город.

Среди крестоносцев начались распри, а взаимные упреки перерастали в кровавые схватки. Войско превратилось в дикую толпу бандитов и безумцев.

Когда крестоносцы дошли до Венгрии, то местный король – христианин!, — окружил толпу и перебил всех участников первой волны освободителей, чтобы защитить подданых от вандалов. Папа Римский даже порицания ему не вынес, понимая создавшуюся ситуацию.

Остатки орды – те колонны, что в Венгрию не попали, — дошли до Турции, где и были безжалостно перебиты на границе жителями деревень и городов, до которых дошла слава о варварах. На этом первый поход завершился.

Второй поход возглавлялся видным дворянином Годфроем Бульонским (Godefroy de Bouillon). 4500 опытных и закаленных в боях рыцарей возглавили толпу в сто тысяч вооруженных пилигриммов. Это была мощная и хорошо организованная армия. Учтя печальный опыт, крестоносцы-2 запаслись едой, лекарствами, картами и проводниками, договорились с правителями некоторых земель о пропуске войск.

Разумеется, на богоугодное дело отправлялись только добровольцы. В основном то были младшие дети дворян, не получившие наследство. Дело в том, что в те времена существовал закон майората. По этому закону только старший сын получал в наследство родовой замок, земли, крестьян, мельницы и другое имущество, дающее право на безграничное владение районом. Остальные дети становились странствующими рыцарями, шли в услужение высокопоставленным дворянам, нанимались в войско, в охрану купеческих караванов и тому подобное.

Естественно, лишенные наследства скитальцы мечтали стать собственниками. Меньше всего их интересовала судьба «гроба господня». Они желали только найти неплохой замок и пару деревушек, где можно было обосноваться и править.

Так и получилось. Крестоносцы добрались до Востока. Каждый раз, когда они брали замок, одна группа там обосновывалась и дальше идти не желала. Начались бои между собой за обладание отбитыми поместьями.. Заключались даже союзы с восточными султанчиками ради победы над своими врагами внутри своего же христианского воинства. В конце концов резня стала всеобщей, все возненавидели друг друга, забыли о Иерусалиме окончательно, перебили друг друга, остатки были добиты турками. На том дело и завершилось.

Из следующих походов вспомним лишь о том, который состоялся в 1212 году. Он известен, как Крестовый Поход Детей. Нескольким благочинным детишкам пришло в голову, что взрослые потерпели неудачи, так как грешны. Невинные дети обязательно добъются успеха. Во главе движения встали несколько богобоязных юношей, решивших, что они избраны.

Власти, желавшие получить богатства востока чужими руками, поддержали начинание. Дети прошли долиной Рейна на юг. По пути грабили и крали у крестьян еду, так как были голодны, а к тому же, были просто детьми. Все были уверены, что море перед ними расступится, как перед Моисеем, и они пешком пройдут в Иерусалим.

Наконец, дошли до Марселя. С нетерпением первые детишки побежали к морю, ожидая, что то откроется, но, почему-то, море осталось на месте.

Многие разбежались, другие остались в Марселе, сколотив детские банды воришек и разбойников. Но самые настойчивые решили, что Господь все равно дарует им победу, если они доберутся до Иерусалима. Тогда два сицилийца предложили доставить их до цели на корабле. Дети с удовольствием погрузились и отплыли, но доплыли до Туниса, где и были проданы сицилийцами в рабство, так как сицилийцы оказались пиратами. На этом Крестовый поход детей завершился.

Остальные походы проходили примерно по такому же плану. Иногда даже удавалось одерживать победы. Но кроме сотен тысяч, если не миллионов, смертей ничего они не принесли. Сегодня Церковь стесняется вспоминать о своём активном участии в них (точнее, даже о том, что она была инициатором этих походов), но винить некого, наверно, время такое было.