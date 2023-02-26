Нужно зарабатывать больше, чтобы покупать в Канаде

Минимальный необходимый доход увеличивается в 9 из 10 крупных городских центров.

Становиться владельцем жилья в крупных городах Канады становится все дороже и дороже. Несмотря на то, что средние цены на жилую недвижимость в большинстве мегаполисов снижаются, доступность для покупателей не улучшилась по сравнению с 2022 годом, согласно данным из Ratehub.ca.

Программа сравнения ставок по ипотечным кредитам подсчитала, что в 2023 году домохозяйству необходимо заработать в среднем на 12 632 доллара больше, чтобы стать домовладельцем в 10 крупнейших городах страны.

Разница колеблется от 5750 долларов в Виннипеге до 25 500 долларов в Виктории, где наблюдается наибольшее повышение требуемой заработной платы, уступая только Ванкуверу, Калгари и Галифаксу.

МОНРЕАЛЬ ПЯТЫЙ В СПИСКЕ

Монреаль занимает пятое место в списке городов, где покупатели должны обосновывать более высокую заработную плату, с более высоким минимальным доходом на 11 360 долларов по сравнению с 2022 годом.

В этих расчетах используются данные о недвижимости за январь 2023 года и январь 2022 года для ипотеки с первоначальным взносом в размере 20%, амортизацией в течение 25 лет, годовым налогом на имущество в размере 4000 долларов и ежемесячным взносом на отопление в размере 150 долларов.

ЦЕНЫ НА НЕДВИЖИМОСТЬ ПАДАЮТ

Гамильтон – единственный канадский город, в котором доступность жилья улучшается из года в год, при этом в 2023 году доход, необходимый для покупки недвижимости, сократился на 4350 долларов. Этот результат объясняется снижением средней цены на жилье на 202 900 долларов, говорится в сообщении Ratehub.ca.

Цены на недвижимость снизились в 8 из 10 исследованных городов. Калгари и Галифакс-единственные города, в которых наблюдается рост цен на жилую недвижимость на их территории. Однако это не облегчает жизнь покупателям.

В Торонто, где по состоянию на 1 января 2023 года средняя цена на жилье упала на 178000 долларов, покупателям необходимо заработать на 7620 долларов больше, или минимальный доход в 207000 долларов, чтобы приобрести крышу в королевском городе, что делает его вторым по доступности городом в мире. страна за Ванкувером.

Несмотря на то, что цены на жилье в Монреале снизились в среднем на 29 000 долларов в год, домохозяйство, желающее купить там гнездо, должно представить годовую зарплату в размере 103 560 долларов по сравнению с 92 200 долларами в прошлом году.

В нескольких городах доход, необходимый для покупки жилья, растет из-за более высоких ставок стресс-тестов, основанных на также растущих ставках по ипотечным кредитам.

« Повышение ставок на данный момент важнее, чем снижение стоимости жилья. Вот почему жилье менее доступно в девяти из десяти городов, которые мы изучали, по сравнению с прошлым годом», – сказал Филипп Симар, директор по ипотечному кредитованию в Квебеке. Ratehub.ca.

С 2022 по 2023 год ставки стресс-теста, используемые финансовыми учреждениями для определения того, может ли заемщик взять на себя выплаты по ипотечному кредиту, были увеличены с 5,25% до 7,37% при допустимых ставках по ипотечным кредитам, которые варьировались от 2,91% до 5,37 %.

Филип Симард считает, что нынешний высокий уровень ставок по ипотечным кредитам будет оказывать понижательное давление на цены на жилье до тех пор, пока не будет достигнут баланс доступности.

Канадская ипотечная и жилищная корпорация (SCHL) прогнозирует, что рост цен замедлится в 2023 и 2024 годах, а доступность жилья для владельцев и арендаторов снизится из-за роста ставок по ипотечным кредитам.

Facebook I Instagram I Linkedin