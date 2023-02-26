Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
ОБЪЯВЛЕНИЯ
НАЙТИ
ДОБАВИТЬ
Классифайд газеты Деловой Монреаль
Новости Компания Spotify представила личного диджея с искусственным интеллектом

Компания Spotify представила личного диджея с искусственным интеллектом

Виктория Христова Фев 26, 2023 Новости, Новости интернет, всемирной паутины, науки. новых технологий Комментарии к записи Компания Spotify представила личного диджея с искусственным интеллектом отключены 24 Просмотров

Музыкальный сервис Spotify представил диджея на искусственном интеллекте, который будет советовать персональную музыку и комментировать её.

Музыкальный сервис Spotify представил диджея на искусственном интеллекте, который будет советовать персональную музыку и комментировать её.

Искусственный голос ди-джея основан на голосовой технологии от Sonantic AI — стартапа, который Spotify приобрел в прошлом году. В Spotify утверждают, что фактические слова, которые произносит ди-джей, созданы из разных источников, включая музыкальных экспертов, экспертов по культуре, кураторами данных и сценаристами.

Также в генерации текста будет использоваться технология искусственного интеллекта, предоставляемая компанией OpenAI.

На данный момент есть только один голосовой вариант для функции диджея, но, вероятно, будет добавлено больше.

Шведская интернет-компания Spotify Technology, предоставляющая потоковый доступ к музыкальным записям, планирует сократить около 6% своих сотрудников, 23 января передает RTÉ.

Как объявил директор компании по контенту и рекламе Дон Острофф, сокращение будет проведено в рамках реорганизации. Отмечается, что по данным на конец октября, в фирме работали около 9800 штатных сотрудников, таким образом, сокращения должны коснуться около 600 человек.

Ожидается, что уволенным сотрудникам суммарно будет выплачено до €35 — €45 млн (2,6 — 3,35 млрд руб.) в виде выходных пособий.

Напомним, ранее другие интернет-гиганты, включая соцсети, объявили о сокращении штата сотрудников. Так, Alphabet, которой принадлежит Google, также планирует сократить около 6% работников.

 

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2023, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal