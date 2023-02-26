Компания Spotify представила личного диджея с искусственным интеллектом

Музыкальный сервис Spotify представил диджея на искусственном интеллекте, который будет советовать персональную музыку и комментировать её.

Музыкальный сервис Spotify представил диджея на искусственном интеллекте, который будет советовать персональную музыку и комментировать её.

Искусственный голос ди-джея основан на голосовой технологии от Sonantic AI — стартапа, который Spotify приобрел в прошлом году. В Spotify утверждают, что фактические слова, которые произносит ди-джей, созданы из разных источников, включая музыкальных экспертов, экспертов по культуре, кураторами данных и сценаристами.

Также в генерации текста будет использоваться технология искусственного интеллекта, предоставляемая компанией OpenAI.

На данный момент есть только один голосовой вариант для функции диджея, но, вероятно, будет добавлено больше.

Шведская интернет-компания Spotify Technology, предоставляющая потоковый доступ к музыкальным записям, планирует сократить около 6% своих сотрудников, 23 января передает RTÉ.

Как объявил директор компании по контенту и рекламе Дон Острофф, сокращение будет проведено в рамках реорганизации. Отмечается, что по данным на конец октября, в фирме работали около 9800 штатных сотрудников, таким образом, сокращения должны коснуться около 600 человек.

Ожидается, что уволенным сотрудникам суммарно будет выплачено до €35 — €45 млн (2,6 — 3,35 млрд руб.) в виде выходных пособий.

Напомним, ранее другие интернет-гиганты, включая соцсети, объявили о сокращении штата сотрудников. Так, Alphabet, которой принадлежит Google, также планирует сократить около 6% работников.