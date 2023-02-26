Жена Байдена рассказала, что он готов баллотироваться на второй срок

Готовность Байдена баллотироваться на второй срок подтвердила его жена Джилл.

По ее словам, он ждет лишь подходящего времени, чтобы об этом объявить.

Агентство утверждает, что первая леди США «дала одно из самых четких указаний, что президент Джо Байден будет баллотироваться на второй срок».

Она отметила, что до официального объявления остается не так много времени.

Напомним, возможное участие Байдена в выборах будет проходить, когда ему уже будет82 года.

Каждый, кто баллотируется в президенты США, должен согласиться пройти тест на умственные способности, заявил 45-й президент США Дональд Трамп 21 февраля в соцсети Truth Social.

«Любой баллотирующийся на пост президента Соединенных Штатов должен согласиться пройти полный тест на умственную компетентность одновременно (или до!) с объявлением о том, что он или она баллотируется, и аналогичным образом, но в несколько меньшей степени, согласиться на тест, который подтвердит, что вы физически способны выполнять эту работу», — написал Трамп.

Он пояснил: «Чтобы быть выдающимся президентом, требуется большая острота ума и физическая выносливость. Если у вас нет этих качеств или черт, скорее всего, вы не добьетесь успеха».

Напомним, ранее Никки Хейли, объявившая о выдвижении своей кандидатуры на пост президента США от республиканцев, заявила о необходимости «смены поколений» в политике и предложила, чтобы политики старше 75 лет в обязательном порядке проходили «тест на компетентность».

Идея проведения теста на компетентность появилась после многочисленных оговорок и адресованных в никуда приветствий президента Джо Байдена, которому 80 лет и он готовится баллотироваться на новый срок. Конкуренты Трампа, которому 76 лет, припомнили возраст и ему и завили, что все кандидаты старше 75 должны пройти тест.