Ученые связали бессонницу и повышенный риск сердечного приступа

Исследования показали, что люди с бессонницей имели на 69% больше шансов получить сердечный приступ.

Исследования показали, что люди с бессонницей имели на 69% больше шансов получить сердечный приступ.

Новое исследование было предоставлено на Ежегодном научном мероприятии Американского колледжа кардиологов.

Рассматривая продолжительность сна как объективную меру бессонницы, исследователи обнаружили, что люди, которые спали пять или меньше часов в сутки, имели наибольший риск сердечного приступа. Люди с диабетом и бессонницей имели двойную вероятность сердечного приступа.

«Бессонница — самое распространенное расстройство сна, но во многих отношениях это уже не просто болезнь, это скорее жизненный выбор. Мы просто не уделяем сну столько внимания, сколько должны», — говорит Йомна Э. Дин, автор исследования из Александрийского университета в Александрии, Египет.

Исследование показало, что у людей с бессонницей чаще случаются сердечные приступы независимо от возраста, а сердечные приступы чаще возникают у женщин с бессонницей.

Дин и исследовательская группа надеются, что текущее исследование поможет привлечь внимание к роли, которую нарушения сна могут играть в здоровье сердца. Бессонница может включать в себя проблемы с засыпанием, продолжительностью сна или хорошим качеством сна. Растущая распространенность бессонницы, по оценкам, затрагивает от 10% до 30% взрослых людей, затрагивая женщин больше, чем мужчин. Хотя исследования связывают бессонницу с сердечно-сосудистыми и метаболическими заболеваниями, этот анализ является самым масштабным на сегодняшний день.

Основываясь на результатах исследования, ученые сделали вывод, что важно, чтобы люди уделяли первостепенное внимание сну, чтобы они могли качественно спать от семи до восьми часов в сутки.

Необходимо так же соблюдайть гигиену сна, в комнате должно быть темно, тихо и прохладно, нужно убрать электронные устройства. Сделайте что-нибудь успокаивающее, чтобы успокоиться, и если вы пробовали все эти вещи и всё еще не можете уснуть или спите менее пяти часов, необходимо поговорить с врачом.