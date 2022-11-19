Pre-Black Friday Deals: Black, Red, Pike | Чёрная, красная, щучья икра, лучшее качество

Не ждите чёрной пятницы, покупайте чёрную икру лучшего качества по лучшей цене!



Черная икра – это элитный продукт, известный по всему миру как деликатес. Порадуйте себя и своих близких – приобретите немного роскоши в свой дом. Икра Black Caviar Malossol – идеальный выбор для самого искушенного покупателя.

Это продукт для тех, кто привык брать от жизни лучшее.

Вы можете приобрести свежайшую красную икру горбуши “Pink” высшего сорта из Аляски.

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К завтраку купите настоящее лакомство – икру щуки

В икре щуки содержится примерно 30% легкоусвояемого организмом белка-протеина. Помимо этого, в икре содержится лецитин, который снижает вредное влияние холестерина. Лецитин полезен еще и тем, что улучшает деятельность нервной системы. В щучьей икре содержится много витаминов: А, Е, D и группы В.

К празднику можно приобрести икорный набор

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