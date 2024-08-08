Время ожидания свидетельств о смерти в Квебеке увеличилось

Скорбеть о потере близкого человека достаточно тяжело , но это становится еще труднее , когда возникают проблемы с оформлением документов .

С этой реальностью сталкивается все больше семей в Квебеке, поскольку время ожидания свидетельств о смерти увеличивается.

Официально средний срок составляет более 50 дней.

Дайан Браун описывает своего покойного партнера Винса Кардетта как меломана, стильного парня, который был настоящим джентльменом. “Знаете, он отодвигал для вас стул, придерживал для вас дверь. Знаешь, он относился к тебе как к настоящей леди. Он был действительно единственным в своем роде“, – рассказала она.

Она скорбит о его потере с 8 февраля, когда он неожиданно скончался в их доме. “Я нашла его наверху. Я сделала ему искусственное дыхание, но было уже слишком поздно“, – сказала она.

Браун начала процесс сразу же, в феврале, чтобы зарегистрировать его смерть в провинции. Но по состоянию на вторник она все еще ждет сертификат.

“Они действительно получили все необходимые документы 28 февраля“, – сказала она.

Она ведет переговоры с правительством с июня, но говорит, что ей постоянно приходится сталкиваться с трудностями. “Через 20 минут телефон повесил трубку. Я позвонил еще раз, [они] снова поставили меня в режим ожидания. Я подождала еще 20 минут и повесила трубку“.

Браун не одинока. В похоронное бюро Кейна Феттерли в Монреале целый день поступают звонки от людей, которые все еще ждут свидетельства о смерти своих близких.

“Я никогда не видела, чтобы все было так плохо“, – сказала Джейн Бланчард, директор похоронного бюро. “Мы никогда не ждали пять или почти шесть месяцев свидетельств о смерти из провинции“.

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