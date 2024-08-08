Водрей-Дорион: в выдаче гранта отказано

Заявка города Водрей – Дорион на получение гранта на строительство водного комплекса была отклонена во второй раз .

Недавно министерство образования Квебека уведомило город о том, что его заявка на получение финансовой поддержки для строительства водного комплекса в рамках программы финансовой помощи PAFIRSPA (Программа финансирования развития инфраструктуры, спорта и пленэров ) была отклонена.

Запрошенная сумма составляла до 20 миллионов долларов – максимально возможная сумма.

Это уже второй случай, когда отклоняется заявка на финансирование этого проекта, который был расширен с момента его первой подачи на грант правительству в 2019 году, главным образом с точки зрения масштабов, благодаря привлечению региональных партнеров.

“Мы были крайне разочарованы, услышав эту новость. Наши команды упорно трудились, чтобы представить веские и убедительные аргументы. Однако из–за большого количества проектов, поданных на получение этой финансовой помощи, которое превышает объем финансирования, выделенный на программу, наш проект не был выбран, как и другие крупные проекты в Водрей–Суланже. Потребность в водном комплексе в этом регионе очень реальна. Мы не отказываемся от идеи строительства нового плавательного бассейна. Мы проанализируем возможности, которые у нас есть в настоящее время, включая возможность консультаций с гражданами, чтобы определить дальнейшие шаги”, – прокомментировал мэр Гай Пилон.

Планируется, что проект водного комплекса будет расположен в муниципальном центре, рядом с железнодорожным вокзалом Водрей.

В 2019 году бюджет проекта оценивался в 39 миллионов долларов, но был обновлен и теперь его стоимость составляет 59 миллионов долларов.

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