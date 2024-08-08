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Новости Водрей-Дорион: в выдаче гранта отказано
Концентрация мочи в воде бассейна может быть даже выше, чем в канализации.

Водрей-Дорион: в выдаче гранта отказано

Виктория Христова Авг 8, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 17 Просмотров

Заявка города ВодрейДорион на получение гранта на строительство водного комплекса была отклонена во второй раз.

 

Недавно министерство образования Квебека уведомило город о том, что его заявка на получение финансовой поддержки для строительства водного комплекса в рамках программы финансовой помощи PAFIRSPA (Программа финансирования развития инфраструктуры, спорта и пленэров ) была отклонена.

Запрошенная сумма составляла до 20 миллионов долларов максимально возможная сумма.

Это уже второй случай, когда отклоняется заявка на финансирование этого проекта, который был расширен с момента его первой подачи на грант правительству в 2019 году, главным образом с точки зрения масштабов, благодаря привлечению региональных партнеров.

Мы были крайне разочарованы, услышав эту новость. Наши команды упорно трудились, чтобы представить веские и убедительные аргументы. Однако изза большого количества проектов, поданных на получение этой финансовой помощи, которое превышает объем финансирования, выделенный на программу, наш проект не был выбран, как и другие крупные проекты в ВодрейСуланже. Потребность в водном комплексе в этом регионе очень реальна. Мы не отказываемся от идеи строительства нового плавательного бассейна. Мы проанализируем возможности, которые у нас есть в настоящее время, включая возможность консультаций с гражданами, чтобы определить дальнейшие шаги, прокомментировал мэр Гай Пилон.

Планируется, что проект водного комплекса будет расположен в муниципальном центре, рядом с железнодорожным вокзалом Водрей.

В 2019 году бюджет проекта оценивался в 39 миллионов долларов, но был обновлен и теперь его стоимость составляет 59 миллионов долларов.

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