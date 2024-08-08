Хорошая ли это идея-купить дом вместе (в доле) со своим ребенком?

Что делать, если вы хотите помочь своему ребенку купить дом, но боитесь, что никогда не окупите свои вложения?

В нынешних условиях, когда цены на жилье продолжают расти, а процентные ставки высоки, для родителей вполне законно желание помочь своему ребенку приобрести дом. Когда это происходит, в большинстве случаев ребенок сам не имеет права на получение ипотечного кредита.

Иногда благие намерения, какими бы похвальными они ни были, перерастают в конфликты, на урегулирование которых могут уйти годы или даже разрушить семейное ядро. Достигнутое соглашение, если таковое имеется, должно быть сформулировано в письменной форме и принято всеми сторонами с подписями.

Если вы станете совладельцем вместе со своим ребенком, и захотите вернуть свой первоначальный взнос, это приведет к печальным последствиям. Вот почему. Когда вы вернете свой первоначальный взнос и ваш ребенок станет единственным владельцем, налоговая служба будет рассматривать эту сделку как продажу по рыночной стоимости. Это значение будет установлено оценщиком. Таким образом, вам придется заплатить налог.

В Канаде, чтобы не платить налог при продаже недвижимости, необходимо, чтобы она считалась основным местом жительства, чего в вашем случае не будет. Так что избегайте совместного владения 50% -50%.

Один из способов уменьшить прирост капитала–это стать владельцем 1% дома вместо 50%. Вам все равно придется подтвердить ипотечный кредит. Нотариус сможет помочь вам с необходимой документацией.

Поскольку вы, вероятно, уже являетесь домовладельцем, вы можете предложить своему ребенку залоговую ипотечную гарантию на свой дом в размере до 80% от рыночной стоимости вашей собственности.

Другой вариант, который следует рассмотреть, – ссудить вашему ребенку беспроцентную сумму. Эта операция обычно не вызывает особых налоговых проблем. Условие : ребенку должно быть больше 18 лет, кредит используется для покупки частного, а не многоквартирного дома.

В Квебеке, когда родитель жертвует деньги своему ребенку на покупку дома, в котором ребенок планирует жить, это пожертвование обычно не облагается налогом ни для родителя, ни для ребенка. Это означает, что пожертвованные деньги не увеличивают налогооблагаемый доход ребенка и не могут быть вычтены из налогов родителя. Так что это один из способов помочь своему ребенку без немедленных налоговых последствий для обеих сторон. Лучше всего оформить такое соглашение в письменной форме и заверить его у нотариуса, когда речь идет о крупной сумме.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

У Вас остались вопросы, или Вы планируете купить/ продать Вашу недвижимость? Звоните (514) 999-9260 или оставляйте заявку на моем сайте www.RussianRealtorMontreal.com.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.